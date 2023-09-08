Бюджет стремится к балансу

В августе федеральный бюджет закрыт с профицитом — в результате накопленный по итогам восьми месяцев дефицит сократился до 1,5% ВВП. Рост цен на нефть и ослабление рубля обеспечивают восстановление доходов от нефти и газа, а оживление деловой активности транслируется в бурный рост сборов НДС. Это вселяет в правительство уверенность, что казавшийся в начале года недосягаемым показатель годового дефицита в размере всего 2% ВВП будет достигнут. Успешное исполнение текущих доходов предоставляет властям больше свободы при проектировании бюджета на следующую трехлетку — в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание по проекту, который уже к 1 октября должен быть внесен в Госдуму.

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Дефицит федерального бюджета по итогам восьми месяцев 2023 года составил 1,5% ВВП (2,36 трлн руб.) — после 1,8% по результатам июля и при плане на год в 2%, сообщил в пятницу Минфин. При доходах в 16,99 трлн расходы января—августа составили 19,35 трлн руб.

Глава правительства Михаил Мишустин на прошедшем совещании по подготовке уже следующего бюджета отметил, что отдельно в августе сложился профицит — в размере 230 млрд руб. Месячных итогов, напомним, Минфин не дает, но их можно определять сопоставлением двух идущих подряд периодов (впрочем, поскольку задним числом цифры уточняются, это может дать неточный результат: так, из таблиц ведомства следует иной августовский профицит — в размере 456 млрд руб.).

Премьер отметил августовский «существенный рост» ненефтегазовых доходов — до 1,82 трлн руб., что на 56,5% больше уровня прошлого года. Из данных Минфина следует, что основной вклад в такой рост вносит главный по сумме сборов российский налог — НДС. Его поступления за восемь месяцев (внутренний и «импортный» налог вместе) на росте деловой активности, товарооборота и отчасти и цен составили 7,28 трлн руб. Это плюс 24,2% год к году. Ровно так же выросли и ненефтегазовые доходы в целом. Сборы федеральной части налога на прибыль в этом году не впечатляют и в общем росте фактически не участвуют — 1,17 трлн руб., плюс 0,7% к сопоставимому периоду.

Сильно упавшие к прошлому году нефтегазовые доходы понемногу восстанавливаются (подробнее см. “Ъ” от 6 сентября). Этому помогают подорожание нефти (в июле цена Urals выросла до $64 с июньских $55 за баррель — налоги, напомним, уплачиваются из макропараметров предыдущего месяца) и ослабление рубля.

В июле, по данным ЦБ, средний курс сложился на уровне 90,4 руб./$ против 83,2 руб./$ в июне.

В результате по итогам восьми месяцев глубина падания нефтегазовых доходов (сумма поступлений — 4,84 трлн руб.) в годовом выражении составила 38%. По итогам полугодия показатель был выше, 47% — отставание от прошлогоднего графика понемногу сокращается.

Расходы бюджета за восемь месяцев — 19,35 трлн руб., это плюс 12% к такому же периоду прошлого года. Их аномально высокие темпы прироста, которые Минфин объяснял щедрым авансированием и опережающими госзакупками начала года, продолжают замедляться — по итогам первого квартала расходы были выше прошлогодних на 34%, полугодия — на 19,5%. Сейчас ведомство отмечает сохранение «нормального уровня» динамики расходов, сообщая, что с начала второго квартала года в измерении «год к году» они выросли всего на 1,1%.

Судя по пятничному совещанию, Белый дом вполне доволен промежуточными результатами реализации главного финансового плана РФ.

«Устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза 2% ВВП. По данным Минэкономразвития, на таком фоне можно говорить о сохранении и даже улучшении этих тенденций в будущем году»,— сказал Михаил Мишустин. Правительство ориентируется также на динамику помесячного ВВП — в июле, по оценке Минэкономики, в годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 5%, а за семь месяцев 2023 года к аналогичному периоду 2022 года рост превысил 2% — и на рост инвестактивности. По итогам первого полугодия 2023 года прирост инвестиций — 12,6%, он обеспечен инвестированием собственных средств организаций, и предполагается, что этот тренд продлится и, возможно, усилится в 2024 году.

Нормализация бюджетного процесса позволяет правительству спокойнее верстать бюджет следующего года — к 1 октября проект, напомним, должен быть внесен в Госдуму. В пятницу, по выражению премьера, «оставшиеся развилки по ключевым показателям» бюджета-2024 обсуждались в закрытой части совещания. Из имеющейся информации следует, что его структура и приоритеты существенно меняться не будут. Пока известно о ранее принятом правительственной комиссией по бюджетным проектировкам небольшом сокращении расходов 2024 года с их последующим распределением на приоритетные направления — ранее это подтвердил министр финансов Антон Силуанов. Речь идет об урезании на 10% незащищенных статей бюджета, не затрагивающих социальные обязательства (пенсии и пособия, зарплаты бюджетников, трансферты регионам и прочие). Под такое фронтальное (равномерное по всем ведомствам) сокращение подпадают траты на 450 млрд руб.— при общем размере расходной части бюджета в 29,4 трлн руб. это примерно 1,5% всех ассигнований.

Вадим Вислогузов