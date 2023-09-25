Власти Армении сообщили об эвакуации 3 тыс. армян Карабаха

Правительство Армении сообщило об эвакуации из Нагорного Карабаха около 3 тыс. армянского населения. Кроме того, власти создали на границе с Карабахом, в пункте Корнидзор, гуманитарный центр для эвакуированных.

«По состоянию на 06:00 (местного времени, 5:00 мск — прим. "Ъ") 25 сентября из Нагорного Карабаха в Армению въехали 2906 насильственно перемещенных лиц»,— заявили в пресс-службе правительства.

Еще 2 тыс. жителей Нагорного Карабаха были эвакуированы российскими миротворцами, об этом 20 сентября сообщали в Минобороны России. Около 1 тыс. эвакуированных — дети. Все эвакуированные находятся в местах временного проживания.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков говорил, что судьба проживающих в Нагорном Карабахе армян — это внутреннее дело Азербайджана. При этом он подчеркивал, что о репатриации армянского населения речи не идет. Премьер-министр Никол Пашинян обещал, что Армения примет армян Карабаха, если их жизнь в регионе станет невозможной.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Вечером 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об окончании «антитеррористической операции», поскольку все ее задачи удалось выполнить за сутки.

Как сообщал уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян, в результате боевых действий за несколько дней в непризнанной республике погибли не менее 200 человек, были ранены 400.

О конфликте в Карабахе — в материале «Ъ» «Царствуй, лежа на Баку».

Анастасия Ларина