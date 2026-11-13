Табак и никотин могут быть разными

Содержание никотина в табаке и его дыме не связано напрямую. Виргинский табак для сигарет содержит 1,4% никотина, что почти вдвое больше, чем у манильского табака для сигар. При этом дым сигары содержит более чем вдвое больше никотина, чем сигаретный дым. Важными факторами являются способ курения табака и степень его сгорания (образование угарного газа). Так, дым виргинского табака содержит всего 0,06% никотина при курении сигареты. Но при курении этого табака в трубке никотин составляет от 37% до 53% содержимого дыма, или в несколько сотен раз больше.