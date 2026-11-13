Табак и никотин могут быть разными
Что 100 лет назад об этом было известно
Сэр Хамфри Роллестон из Кембриджского университета отмечает, что табаки значительно различаются по содержанию никотина. Самое высокое содержание никотина — в смесях курительного табака для трубок.
Содержание никотина в табаке и его дыме не связано напрямую. Виргинский табак для сигарет содержит 1,4% никотина, что почти вдвое больше, чем у манильского табака для сигар. При этом дым сигары содержит более чем вдвое больше никотина, чем сигаретный дым. Важными факторами являются способ курения табака и степень его сгорания (образование угарного газа). Так, дым виргинского табака содержит всего 0,06% никотина при курении сигареты. Но при курении этого табака в трубке никотин составляет от 37% до 53% содержимого дыма, или в несколько сотен раз больше.
Степень сгорания наиболее полная в сигаретах, наименее полная — в трубке и средняя — в случае сигар. В трубках до 70% или 80% никотина из табака может переходить в дым, но значительную роль играет длина мундштука трубки. Например, трубка церковного старосты с длинным мундштуком позволяет никотину охлаждаться и конденсироваться в мундштуке до такой степени, что в дым попадает очень мало никотина.
Сильный эффект сигарного дыма обусловлен главным образом содержащимся в нем никотином. Никотин накапливается во влажной области сигары за горящим кончиком и, если он не сгорает полностью, может попасть в рот с горячим дымом. Поэтому наполовину сгоревшую сигару не следует зажигать заново. Таким образом, утверждается, что курильщик, который повторно закуривает трубку или сигару, вдыхает больше яда, чем от десяти обычных сигарет.
О содержании никотина в разных табаках писал в 1926 году журнал The Lancet.