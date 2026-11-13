«Хотел создать вещь, которая вневременной»
Анна Минакова — о том, почему Норман Фостер в 91 год занялся часами
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Британский архитектор Норман Фостер, автор лондонского небоскреба «Огурец», купола Рейхстага в Берлине и штаб-квартиры Apple в Калифорнии, в 91 год решил попробовать себя в часовом дизайне. Свои первые наручные часы он создал для независимой марки Lebond.
Фостер давно не ограничивается архитектурой. За карьеру он проектировал мебель, светильники и самые разные предметы промышленного дизайна, а вот до часов руки дошли только сейчас.
Подход при этом получился вполне архитектурным. Фостер предложил пересмотреть привычную конструкцию и отказаться от традиционных ушек для ремешка, чтобы ремешок стал естественным продолжением корпуса.
Часы вышли довольно лаконичными, механическими, диаметром 38,5 мм, с титановым корпусом и автоматическим швейцарским калибром ETA 2892-A2. Вращающийся безель позволяет следить за вторым часовым поясом. Для Фостера, который сам пилотировал самолеты и постоянно путешествует, эта функция принципиальна.
Модель выпустили в двух вариантах, из титана натурального цвета и с черным покрытием. Цена вполне земная, особенно по меркам архитектурных знаменитостей — €3500. Заказать часы можно прямо у Lebond.
Сам Фостер говорит, что хотел создать вещь, которая будет восприниматься скорее как вневременная, чем модная. И, пожалуй, в 91 год у человека, который полвека проектировал будущее, есть все основания не слишком интересоваться текущими трендами.