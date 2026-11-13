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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Мир

Песков: Путин открыт к переговорам с представителями ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о подключении представителей ЕС к переговорам по Украине будет приниматься по мере готовности европейцев способствовать мирному процессу.
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«Мы неоднократно повторяли на различных уровнях, что Путин готов и открыт к любым контактам. Если действительно у европейцев есть кто-то, кто как-то хотя бы уполномочен разговаривать, если у европейцев действительно есть желание, то, конечно, мы будем разговаривать», — сказал Дмитрий Песков на брифинге.
По данным Politico, в качестве переговорщика от ЕС может выступить глава Евросовета Антониу Кошта, зампредседателя Еврокомиссии Кая Каллас, а также представители Германии и Франции (их имена не назывались). Дмитрий Песков сказал, что в Кремле пока не могут дать оценку этим кандидатурам, поскольку информация о них обновляется каждый час.
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