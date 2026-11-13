Песков: Путин открыт к переговорам с представителями ЕС

«Мы неоднократно повторяли на различных уровнях, что Путин готов и открыт к любым контактам. Если действительно у европейцев есть кто-то, кто как-то хотя бы уполномочен разговаривать, если у европейцев действительно есть желание, то, конечно, мы будем разговаривать», — сказал Дмитрий Песков на брифинге.