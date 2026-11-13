Чистая прибыль «Совкомбанка» по МСФО выросла вдвое за девять месяцев
Чистая прибыль «Совкомбанка» по МСФО составила 71,9 млрд рублей за 9 месяцев
Чистая прибыль «Совкомбанка» по МСФО составила 71,9 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2026 года. Это вдвое больше аналогичного показателя годом ранее. Чистая прибыль группы за третий квартал выросла на 49% — до 26,6 млрд руб., указано в отчетности.
Рентабельность капитала «Совкомбанка» за январь-сентябрь составила 21,9% против 12,2% годом ранее. Ключевым драйвером роста группа называет процентную маржу (разница между заработанными активами и выплаченными по обязательствам.—"Ъ"). Чистая процентная маржа с начала года выросла на 2,6 процентного пункта — до 7,5%, а в третьем квартале достигла 8%.
Операционные расходы банка за девять месяцев увеличились на 5% — до 120 млрд руб. Отношение расходов к доходам за этот период снизилось с 58,9% до 45,5%. Совокупный кредитный портфель «Совкомбанка» за январь-сентябрь сократился на 1,3% — до 3,16 трлн руб. Объем средств клиентов уменьшился на 6,8% — до 3,19 трлн руб.