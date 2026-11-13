Чистая прибыль «Совкомбанка» по МСФО выросла вдвое за девять месяцев

Операционные расходы банка за девять месяцев увеличились на 5% — до 120 млрд руб. Отношение расходов к доходам за этот период снизилось с 58,9% до 45,5%. Совокупный кредитный портфель «Совкомбанка» за январь-сентябрь сократился на 1,3% — до 3,16 трлн руб. Объем средств клиентов уменьшился на 6,8% — до 3,19 трлн руб.