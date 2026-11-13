Кремль назвал преждевременными выводы о кандидате ЕС на переговорах по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока сложно что-то сказать о кандидатуре представителя ЕС на переговорах по Украине, поскольку информация обновляется каждый час.
«Мы не знаем, что это за информация. Сейчас каждый час приходит информация, где называют совершенно разные кандидатуры, поэтому пока у нас нет возможности что-то конкретно говорить»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.
После встречи с президентом России Владимиром Путиным американский спецпосланник Джаред Кушнер написал в X, что Москва и Киев согласились провести следующие переговоры при участии представителей Европы. В ЕС считают, что представлять интересы объединения должен один человек.
Вопрос о кандидатуре, пишет Politico, стал главным на вчерашнем саммите ЕС в Дублине. Опрошенные изданием политики и дипломаты говорят, что в качестве переговорщика от ЕС может выступить глава Евросовета Антониу Кошта, зампредседателя Еврокомиссии Кая Каллас, а также представители Германии и Франции (их имена не назывались).