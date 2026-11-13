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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
МирПереговоры

Кремль назвал преждевременными выводы о кандидате ЕС на переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока сложно что-то сказать о кандидатуре представителя ЕС на переговорах по Украине, поскольку информация обновляется каждый час.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«Мы не знаем, что это за информация. Сейчас каждый час приходит информация, где называют совершенно разные кандидатуры, поэтому пока у нас нет возможности что-то конкретно говорить»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.
После встречи с президентом России Владимиром Путиным американский спецпосланник Джаред Кушнер написал в X, что Москва и Киев согласились провести следующие переговоры при участии представителей Европы. В ЕС считают, что представлять интересы объединения должен один человек.
Вопрос о кандидатуре, пишет Politico, стал главным на вчерашнем саммите ЕС в Дублине. Опрошенные изданием политики и дипломаты говорят, что в качестве переговорщика от ЕС может выступить глава Евросовета Антониу Кошта, зампредседателя Еврокомиссии Кая Каллас, а также представители Германии и Франции (их имена не назывались).
Евросоюз
Евросоюз. Отношения с Россией
Украина. Отношения с Россией
Кремль