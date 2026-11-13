Германия не будет отказывать российским хоккеистам в визах для участия в ЧМ
Германия не откажет игрокам сборной России в выдаче виз, при этом власти будут оказывать давление на Международную федерацию хоккея (IIHF) по вопросу допуска национальной команды на предстоящий чемпионат мира. Об этом заявил госминистр по вопросам развития спорта Рональд Раухе.
Турнир пройдет с 14 по 30 мая в Германии. «Отказ в выдаче виз не является решением для Немецкого хоккейного союза и не поспособствует успешному проведению чемпионата мира. Скорее, нужно помочь IIHF найти решение, которое сводится к тому, чтобы не допустить сборную России на чемпионат мира»,— приводит пресс-служба Бундестага слова господина Раухе.
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF разрешить российским командам выступать на международных турнирах. В федерации выразили разочарование решением инстанции, однако обязались исполнить постановление.
Правительство Канады, где с 26 декабря по 5 января пройдет молодежный чемпионат мира, заявило, что не выдаст въездные документы игрокам из России. Также к турниру не будут допущены хоккеисты с действующими визами.