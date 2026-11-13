Германия не будет отказывать российским хоккеистам в визах для участия в ЧМ

Турнир пройдет с 14 по 30 мая в Германии. «Отказ в выдаче виз не является решением для Немецкого хоккейного союза и не поспособствует успешному проведению чемпионата мира. Скорее, нужно помочь IIHF найти решение, которое сводится к тому, чтобы не допустить сборную России на чемпионат мира»,— приводит пресс-служба Бундестага слова господина Раухе.