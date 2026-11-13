Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №210

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
fonbet logo
Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них
СпортХоккей

Германия не будет отказывать российским хоккеистам в визах для участия в ЧМ

Германия не откажет игрокам сборной России в выдаче виз, при этом власти будут оказывать давление на Международную федерацию хоккея (IIHF) по вопросу допуска национальной команды на предстоящий чемпионат мира. Об этом заявил госминистр по вопросам развития спорта Рональд Раухе.
Турнир пройдет с 14 по 30 мая в Германии. «Отказ в выдаче виз не является решением для Немецкого хоккейного союза и не поспособствует успешному проведению чемпионата мира. Скорее, нужно помочь IIHF найти решение, которое сводится к тому, чтобы не допустить сборную России на чемпионат мира»,— приводит пресс-служба Бундестага слова господина Раухе.
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF разрешить российским командам выступать на международных турнирах. В федерации выразили разочарование решением инстанции, однако обязались исполнить постановление.
Правительство Канады, где с 26 декабря по 5 января пройдет молодежный чемпионат мира, заявило, что не выдаст въездные документы игрокам из России. Также к турниру не будут допущены хоккеисты с действующими визами.
Германия
Хоккей
Европа

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент