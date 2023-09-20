Минобороны: миротворцы РФ эвакуировали больше 2 тыс. жителей Карабаха

Минобороны России сообщило, что российские миротворцы после начала операции Азербайджана в Нагорном Карабахе эвакуировали больше 2 тыс. мирных жителей. Из них чуть более 1 тыс. — дети.

По данным Минобороны, «многочисленные факты нарушения режима прекращения огня» с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения фиксируются с 12:00 19 сентября. В Минобороны также заверили, что российские миротворцы мониторят ситуацию в регионе на 30 наблюдательных пунктах.

«Российским миротворческим контингентом продолжается эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим. Всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 детей»,— сообщили в ведомстве.

Эвакуированных разместили в местах временного проживания. Военные медики оказывают раненым жителям помощь. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян говорил ранее, что из-за обстрелов погибли семь мирных жителей.

Вчера, 19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе и начале полноценных боевых действий в регионе. После этого секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обвинил Россию в том, что она не выполняет обязательства по защите Карабаха.

За день были захвачены 60 армянских позиций. Минобороны Азербайджана отказывается прекращать боевые действия, пока в Карабахе находятся армянские военные, наличие которых там власти Армении отрицают.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Анастасия Ларина