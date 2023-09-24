Эрдоган посетит Нахичевань 25 сентября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября посетит Нахичеванскую Автономную Республику. В регионе он проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудят итоги операции Азербайджана в Нагорном Карабахе и международную повестку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Реджеп Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным турецкого издания Gazeteilksayfa, во время встречи также будет обсуждаться проект транспортного коридора между Нахичеванью и остальным Азербайджаном — Зангезурского коридора (другие названия — Сюникский коридор, Мегринский коридор).

«Мы ожидаем, что между Арменией и Азербайджаном будет подписано всеобъемлющее мирное соглашение и все обещания будут выполнены. Будут открыты все коридоры»,— подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган на Генеральной ассамблее ООН. Власти Азербайджана считают, что Армения препятствует реализации транспортного сообщения по Зангезурскому коридору. В начале сентября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что «у Баку есть план Б по открытию Зангезурского коридора без участия Армении».

На встрече в Нахичевани, как ожидается, президенты Турции и Азербайджана примут участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр—Нахичевань. Этот газопровод позволит поставлять газ из Турции в Нахичеванскую Автономную Республику. Сейчас обеспечение автономной республики происходит своповыми поставками через Иран. 28 ноября 2021 года между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном было подписано трехстороннее соглашение о своповых поставках.

19–20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. По последним данным уполномоченного по правам человека в регионе Гегама Степаняна, в результате действий азербайджанской армии погибли не менее 200 человек, были ранены свыше 400. В день начала операции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на Генассамблее ООН сказал, что считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

О реакции армян на события в Нагорном Карабахе — в материале «Нет дома, кроме Арцаха».

Александра Горошилова