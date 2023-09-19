Эрдоган назвал Карабах территорией Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на Генассамблее ООН выступил за мирное урегулирование конфликта на территории Нагорного Карабаха. При этом турецкий президент напомнил, что считает непризнанную республику территорией Азербайджана. Трансляция заседания велась на сайте организации.

«Карабах — это азербайджанская территория. Попытки навязать любой другой его статус никогда не будут успешными»,— сказал господин Эрдоган. По его словам, территория НК должна стать местом, где все, «включая армян, смогут сосуществовать на азербайджанской территории».

Президент Турции также подчеркнул, что варианты урегулирования, которые не признают Карабах территорией Азербайджана, неприемлемы.

16 сентября господин Эрдоган предложил России, Азербайджану и Армении на уровне лидеров провести четырехстороннюю встречу по проблеме Карабаха. Турецкий президент не получил ни положительного, ни отрицательного ответа на свое предложение. «Я еще раз буду обсуждать этот вопрос с Алиевым (Ильхам Алиев, президент Азербайджана.— ''Ъ''). Мы поработаем над конкретизацией и будем пристально следить за развитием»,— заявил тогда Реджеп Тайип Эрдоган.

Сегодня, 19 сентября, армия Азербайджана начала «антитеррористическую операцию» на территории Карабаха. Военное ведомство Азербайджана заявило, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военных из Карабаха и роспуск «режима в Степанакерте». МИД Армении настаивает, что войск страны на территории НКР нет.

Полина Мотызлевская