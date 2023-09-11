«Баку явно чувствует, что есть окно возможностей»

Слова главы парламента Армении о том, что Москва отдала Нагорный Карабах Азербайджану, некорректны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Между тем СМИ, помимо критики Кремля со стороны Еревана, обращают внимание и на новое наращивание азербайджанских сил в регионе. На этом фоне наблюдатели ЕС усилили патрулирование границ вблизи Нагорного Карабаха. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, к чему может привести новое обострение ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Азербайджан и Армения вновь находятся на грани военного конфликта. Соцсети переполнены видеокадрами передвижений бронетехники, наблюдатели фиксируют активизацию военных поставок из Израиля и Турции на аэродром в Гянджи и, кажется, уже ничего не сможет предотвратить новое кровопролитие.

На этом фоне сложно отказаться от впечатления, что действия Армении полностью лишены какой-либо стратегической мысли. Обращения к Москве сменяются отзывом представителя при ОДКБ и словами о том, что Ереван начинает мигрировать в сторону союза с Западом. Попытки организации экстренного разговора с Ильхамом Алиевым сопровождаются проведением выборов президента в Нагорном Карабахе. У политической элиты, будь то правительства или оппозиции, нет никакого видения возможностей выхода из тупика, в котором оказалась страна.

Тупика не только экономического, но в первую очередь экзистенциального. Три десятилетия армянское государство вдохновлялось победой в Первой карабахской войне и уверенности в союзнических обязательствах России. Сейчас страна чувствует, что обе базовые скрепы более нерелевантны. Похожие эмоции царят и в диаспоре. Даже Ким Кардашьян не выдержала и обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом «остановить новый геноцид армян».

Армяне попросту не верят в то, что в момент начала боевых действий им кто-то сможет помочь. Запад еще не готов, а Россия… А что Россия? Такое ощущение, что Москва банально не желает вмешиваться. Вооружения самим не хватает, да и ссора с Баку в условиях санкций — не самое дальновидное решение. В результате МИД РФ вызывает армянского посла и высказывает ему протест, а на федеральных каналах мы все чаще слышим туманные рассуждения про международное право.

Тут стоит отметить, что тезис про суверенные земли Азербайджана плохо сочетается с аналогичным подходом к проблеме Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. Тогда ведь российские миротворцы тоже находились в непризнанных республиках, которые по всем международным законам являлись, да и продолжают оставаться грузинской территорией. Однако это обстоятельство не помешало «голубым каскам» смениться регулярной армией и так называемыми действиями по принуждению к миру.

Скажу больше, иногда для того, чтобы успокоить своего союзника и снизить градус напряженности, достаточно твердых гарантий. Одним из таковых могло бы стать заявление ОДКБ о применении принципа коллективной обороны в случае нарушения территориальной целостности Армении. Что ж, видимо, в ОДКБ ситуация на Кавказе считается менее опасной, чем в январе 2022-го в Казахстане, например.

В свою очередь линия поведения Баку выглядит куда более логичной и последовательной. Азербайджан полон решимости окончательно закрыть карабахский вопрос и обеспечить транспортный коридор в Нахичевань. Как сказал на прошлой неделе глава МИД республики Джейхун Байрамов: «У Баку есть "план Б" по открытию Зангезурского коридора без участия Армении». Пока непонятно, имеется ли в виду силовой вариант или достижение договоренности с Ираном, но Баку явно чувствует, что есть окно возможностей, и если все проблемы не решить сейчас, то следующего шанса можно ждать десятилетиями.

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