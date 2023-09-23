Насилью мил не будешь

В Париже и по всей Франции в субботу, 23 сентября, прошла демонстрация «против полицейского насилия и системного расизма», отмеченная в столице, как и предполагалось, актами насилия и бессистемного расизма со стороны демонстрантов. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующая с флагом идет мимо полицейских

Фото: Michel Euler / AP Протестующая с флагом идет мимо полицейских

Фото: Michel Euler / AP

Выступления против полицейского насилия, а точнее, против полиции, следуют логике стихийных протестов, разгоревшихся во Франции в начале лета. Они вспыхнули после трагедии 27 июня, когда в Нантере 38-летний полицейский застрелил 17-летнего франкоалжирца Нахеля Мерзука, и продолжались шесть ночей.

Понятно, что эти беспорядки, проходившие под лозунгом «Правосудие для Нахеля», стали результатом давней вражды молодежи предместий с полицейскими, мешающим жить по понятиям и устанавливать свои законы.

При этом другая, «добропорядочная», часть населения считала эти притязания «отбросов общества» (согласно давнему публичному определению Николя Саркози) возмутительными. Она полагала, что справедливое «правосудие для Нахеля» как раз и выражалось в полицейской пуле.

После беспорядков начались расследования действий полиции во время подавления протестов (в частности, истории с ранением молодого человека в Марселе, которому резиновая пуля снесла часть черепа) и многие другие события, в которых полицейские выступали, по мнению левых, не защитниками, а агрессорами. Разумеется, эти случаи пока не дошли до суда и рассматривались в прессе только с одной стороны. Обвинительные заключения были вынесены заранее — левыми политиками, для которых мятежные жители предместий составляют полезный электорат.

К их дополнительной обиде и раздражению, 1 сентября завершилась история «полицейского насилия» семилетней давности. Парижский суд в очередной раз оправдал трех жандармов, которых пыталась обвинить семья правонарушителя Адамы Траоре. Молодой 24-летний член семьи выходцев из Мали, имевший проблемы с законом, умер в 2016 году во время задержания. Семья и левые политики пытались сделать его символом «полицейского насилия» и французским Джорджем Флойдом. Это, разумеется, только подпитало ненависть к полиции, так что от нынешних демонстраций ждали погромов и бесчинств.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заранее пообещал свою поддержку полиции и жандармерии. В телеграмме, отправленной накануне префектам городов и территорий, он потребовал жесткости, предложив запрещать демонстрации, если таковые рискуют превратиться в неконтролируемые беспорядки. Однако ни одна из демонстраций в Париже или в других городах не была в итоге запрещена. МВД ограничилось мобилизаций около 30 тыс. полицейских и жандармов по всей стране, в том числе около 1000 полицейских в Париже, которые должны были следить за порядком.

Парижская манифестация началась от Северного вокзала и сопровождалась постоянными провокациями участников в отношении сил полиции.

По пути демонстранты разгромили отделение банка Caisse d`Epargne, а затем на бульваре Клиши взяли в оборот застрявший в пробке автомобиль полиции. Ее забросали камнями, атаковали арматурными прутьями.

Трое полицейских были легко ранены, нападавшие отступили только тогда, когда один из агентов вышел из машины с пистолетом в руках и изготовился к стрельбе. Никто из погромщиков не захотел «сыграть в Нахеля», и машина смогла продолжить путь.

«Парижская демонстрация столкнулась с недопустимыми актами насилия. Теперь видно, куда заводит ненависть к полиции»,— отреагировал в соцсети X (бывшая Twitter) глава МВД Жеральд Дарманен. В общей сложности сегодняшние протесты «против полицейского насилия и системного расизма» или, как считают власти, «против полиции как таковой» собрали по всей Франции около 31,3 тыс. человек, по данным МВД, и 80 тыс.— по подсчетам самих протестующих.