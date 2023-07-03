Франция пересиливает погромы

Власти Франции продолжают искать пути выхода из кризиса, возникшего после гибели от рук полицейского молодого жителя парижского предместья Нахеля Мерзука. В понедельник президент Эмманюэль Макрон обсудил меры по борьбе с беспорядками вместе с руководством парламента. А во вторник состоится встреча с мэрами городов. Рецепт властей по борьбе с протестами пока такой же, как в дни бесчинств «желтых жилетов» или буйных демонстраций против пенсионной реформы,— твердость в заявлениях и максимальная мобилизация силовиков. Рецепт примитивный, но эффективный, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейские и молодой человек — участник беспорядков в Париже

Фото: Juan Medina REFILE-QUALITY REPEAT, Reuters Полицейские и молодой человек — участник беспорядков в Париже

Фото: Juan Medina REFILE-QUALITY REPEAT, Reuters

Каждый день власти Франции продолжают публиковать статистику касательно того, что произошло в минувшую ночь. В понедельник было объявлено: за ночь было задержано 157 человек (в том числе 20 — в Париже и пригородах), сожжено 297 машин и 34 здания. Всего за пять ночей протеста сгорело 5 тыс. машин и 1 тыс. зданий, было зафиксировано 250 атак на полицейские участки, более 700 полицейских получили ранения.

Удивительно, но после длинного уикенда молодежных бесчинств в понедельник цифры подавались как успокаивающие. Протесты постепенно идут на убыль, активная молодежь насытилась погромами и не готова получать все более твердый ответ со стороны полиции.

В течение нескольких дней постоянно росло число задержанных погромщиков, что как будто бы свидетельствовало о расширении беспорядков. Но в той же мере это говорило об активизации сил правопорядка. Всего за пять буйных ночей было взято под стражу 3 тыс. человек, обвиняемых в погромах, грабежах, разрушении общественного имущества или покушениях на представителей власти. Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти пообещал им «уголовный ответ, твердый и систематический» и напомнил: родители несовершеннолетних (а среди задержанных немало подростков) рискуют двумя годами тюрьмы и €30 тыс. штрафа за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. «Не дело государства воспитывать детей. Государство может помогать родителям, но не может их заменять»,— сказал Эрик Дюпон-Моретти.

По состоянию на понедельник 570 погромщиков уже предстали перед судом, вынесены первые приговоры, драконовскими их не назовешь, но свои несколько месяцев тюрьмы или домашнего ареста самые активные участники беспорядков уже получили.

Активность все эти дни проявляет и президент. В воскресенье Эмманюэль Макрон встретился с министрами. А в понедельник принял в Елисейском дворце председательницу Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве и председателя Сената Жерара Ларше, а премьер-министра Элизабет Борн попросил встретиться с руководителями парламентских групп. Только глава фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен отказалась идти к премьер-министру и запросила личной встречи с президентом.

Несмотря на весь накал событий, президент Макрон, похоже, не считает решение проблемы предместий своей первостепенной задачей. Вполне возможно, что эту проблему он предпочтет оставить следующему главе государства. Окружение господина Макрона уже дало понять, что можно не ожидать изменений в системе социальной защиты (напрасно правые призывают лишать пособий семьи преступников и погромщиков) и нового «плана для предместий» не будет.

Во вторник Эмманюэль Макрон будет говорить с мэрами городов. Во Франции это главная выборная власть «на земле». Одним повезло — беспорядки обошли их города и округа, другим крепко досталось. Например, у Венсана Жанбрюна из Л’Ай-ле-Роз беснующаяся толпа чуть не подожгла дом, жене и маленьким детям едва удалось сбежать. Мэры не раз напоминали о том, что беспорядки, как и следовало ожидать, концентрируются в самых бедных и неблагополучных районах, именно там, где живут погромщики, которые не щадят городское хозяйство, обслуживающее их и их родителей. Они теряют школы, спортивные залы, транспорт, отменяются рассчитанные отчасти и на них спектакли и концерты.

Певица Милен Фармер, например, уже выразила «глубокую грусть» после отмены назначенных на пятницу и субботу концертов на Stade de France в парижском пригороде Сен-Дени. Помня бесчинства местной молодежи во время футбольных матчей, городские власти решили не рисковать. Обозреватели напоминают, что в Сен-Дени — одной из самых известных горячих точек — по нескольку раз в месяц приезжали политики, произносили речи, но ничего не менялось. В такие города и районы вкачиваются миллионы, но эти деньги вкладываются в «здания и стены», в выгодные программы строительства. А вот с финансированием образования, культуры, медицины, с налаживанием мостов между разными слоями французского общества есть проблемы.

Своеобразным голосованием стал сбор средств в пользу двух участников драмы. На счете, предназначенном для поддержки «семьи полицейского из Нантера Флориана М., который выполнил свою работу и который дорого платит сегодня за это», в понедельник было уже €1 млн, в десятки раз больше, чем собрано в пользу семьи Нахеля Мерзука.

После пяти ночей погромов полную поддержку протестующим выражают только крайне левые из «Непокорившейся Франции». «Охранители призывают к спокойствию, мы призываем к правосудию»,— сказал лидер партии Жан-Люк Меланшон. А депутат от этой же партии Антуан Леоман заявил, что «манифестации принимают такую форму, какая им угодна, выражаемый гнев законен». Но эту позицию критикуют даже их союзники из коалиции Nupes, не говоря уже о центристах и правых, назвавших Жан-Люка Меланшона «пожарным-пироманом».

Даже родственники погибшего ведут себя сдержаннее. Похороны 17-летнего франкоалжирца прошли в субботу на мусульманской части городского кладбища Нантера — по просьбе семьи без журналистов и демонстраций. Мать погибшего уже сказала, что не хочет зла полиции, а хочет лишь справедливого наказания того полицейского, который выстрелил в ее сына. К ней присоединилась и бабушка подростка. «Я говорю людям, которые громят: "Остановитесь!" Пусть они пощадят витрины, автобусы, школы. Мы хотим, чтобы все успокоилось»,— сказала она журналистам, добавив: многие «используют Нахеля в качестве предлога».

То, что смерть юноши — это лишь предлог для грабежей и беспорядков, очевидно. Но владельцам разграбленных магазинов от этого не легче. Министр экономики Брюно Ле Мер уже пообещал помощь тем, чьи предприятия пострадали от погромов. Но всего лишь — отсрочку налогов и обязательных платежей. Распределять миллионы, как это было во время пандемии COVID-19, государство больше не готово. Многие предприниматели в ответ пытаются напомнить погромщикам, что те сами себе вредят. В соцсетях распространилась фотография объявления на стекле магазина: «Не разбивай это стекло, а то мне нечем будет заплатить налоги на пособия твоей матери». Судя по тому, что стекло уцелело, такая аргументация сработала.