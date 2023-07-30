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Полицейские против судей

Франция столкнулась с фрондой стражей порядка

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен принял представителей профсоюзов работников полиции. Он подтвердил свою поддержку полицейских, обвиняемых сейчас левыми в «неоправданном насилии» и находящихся на грани забастовки. Правительство не может себе позволить ссору с полицией, все годы президентства Эмманюэля Макрона верно защищавшей его и его реформы, считает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Французская полиция во время марша памяти Адамы Траоре, погибшего в 2016 году в ходе полицейской операции

Французская полиция во время марша памяти Адамы Траоре, погибшего в 2016 году в ходе полицейской операции

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Французская полиция во время марша памяти Адамы Траоре, погибшего в 2016 году в ходе полицейской операции

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Беспорядки во Франции в конце июня — начале июля стали ответом на гибель молодого жителя предместья 27 июня от пули полицейского. Обвиняемый по решению суда был немедленно взят под стражу в ожидании процесса. Во время последовавших беспорядков было ранено около 900 полицейских и жандармов, пострадали и бунтари, а также, как утверждают сейчас, непричастные к погромам молодые люди.

Новым поводом для обвинения полиции стало ранение жителя Марселя во время ареста. Якобы не участвовавший в протестах, он получил резиновую пулю в голову во время задержания, а затем, по его словам, был избит патрулем.

Против четырех полицейских, участвовавших в его задержании, возбуждены дела, а один из них отправлен под арест в ожидании процесса, что вызвало недовольство его коллег по всей стране.

Обвинения французского правосудия в излишней мягкости по отношению к преступникам звучат постоянно. Полицейские задерживают правонарушителей, а наутро судьи отпускают их домой. Почему так происходит: ввиду перегруженности судей, неспособности пенитенциарной системы посадить за решетку всех, кто этого заслуживает или опасения совершить судебную ошибку, проявив бессмысленную жестокость, и закрыть правонарушителю дорогу к исправлению — можно только спорить. Но тем большим контрастом на этом фоне выглядят аресты в качестве меры пресечения для полицейских, по отношению к которым явно нет опасности того, что они скроются от наказания.

В марсельской истории судья мотивировал помещение подозреваемого под стражу его возможностью повлиять на свидетелей, но его сослуживцы сочли, что речь идет о показательной порке. Они почувствовали себя преданными. В предместьях молодые «канальи» (если пользоваться давним определением Николя Саркози) испытывают ненависть к полиции, выражающейся в лозунге «убивай "фликов" (аналог русского жаргонизма "мент" или "мусор".— “Ъ”)». Полиция, надо признать, отвечает «канальям» взаимностью, но все же, как правило, не распускает руки.

Теперь полицейские в глубокой обиде: государство вот уже несколько лет бросает их на передовую, чтобы противостоять уличному насилию, преступникам или идейным погромщикам, а теперь суды встают на защиту их противников.

Во многих городах полицейские прибегли к мягкой форме забастовки, воспользовавшись медицинскими бюллетенями, чтобы не выходить на службу. Другие изменили протоколы дежурств, обеспечивая лишь «минимальную готовность», то есть откликаясь только на чрезвычайные ситуации. Даже начальник национальной полиции Франции Фредерик Во заявил, что, если «правосудие не уступает медийному давлению, то в ожидании процесса полицейский не должен сидеть в тюрьме, какие бы грубые ошибки он ни совершал».

Его заявление наделало много шума среди оппозиции. Фредерика Во стали обвинять едва ли не в мятеже. Правительству стали напоминать, что ровно 40 лет назад, летом 1983 года, президент Франсуа Миттеран уволил тогдашнего начальника полиции Поля Кусерана и отправил в отставку префекта Парижа Жана Перье после нападок на министра юстиции Робера Бадантера и несанкционированной демонстрации полицейских в столице. По сравнению с жесткостью Миттерана реакция президента Макрона и его министров, в том числе и премьер-министра Элизабет Борн, выглядит куда более умеренной. Они всего лишь напоминают, что «никто не выше закона», предлагая «позволить юстиции делать свое дело».

Шесть ночей беспорядков перетрясли Францию

Левые, разумеется, выступили против такой примирительной риторики, требуя показательной расправы с виновными и сочувствующими. Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор призвал уволить не только начальника полиции Фредерика Во и префекта Парижа Лорана Нуньеса, но и главу МВД Жеральда Дарманена.

Министр внутренних дел, он же «главный флик страны», на встречах в префектуре и с представителями профсоюзов правоохранителей заявил, что «полицейские не могут быть единственными людьми во Франции, для которых презумпция невиновности... заменена презумпцией виновности».

В своей позиции он не одинок, хотя, возможно, выражает ее яснее других. Правительство, с одной стороны, не может позволить полицейской фронде свободно распространяться по стране, с другой — всерьез опасается поссориться с полицейскими, которые со времен «желтых жилетов», уличных боев вокруг пенсионной реформы и последних мятежей в предместьях не раз становились последним и решающим аргументом властей. Поэтому глава МВД и встал на сторону своих подчиненных в конфликте полиции и судебного корпуса.

Эмманюэль Макрон дистанционно обратился к нации

Полицейские пользуются устойчивой поддержкой общества. Проведенный 8 июля опрос OpinionWay для газеты Parisien показал высочайший (73%) уровень доверия к ним. Столь же показательны, хоть и не так формальны, результаты сбора средств в пользу патрульного, застрелившего 27 июня в Нантере 17-летнего нарушителя. За несколько дней семья полицейского получила от жертвователей-французов более €1 млн — в десятки раз больше, чем было собрано в пользу семьи пострадавшего.

Недавно следствие встало на сторону полицейских, обвинявшихся в смерти в 2016 году 24-летнего Адамы Траоре, члена семьи выходцев из Мали, которого родственники и сочувствующие попытались сделать «французским Джорджем Флойдом». Оказалось, что вина полицейских не может быть доказана, а гибель задержанного объясняется тепловым ударом, скверным состоянием здоровья и постоянным воздействием наркотиков. Не исключено, что дело теперь не дойдет до суда — вопреки усилиям сестры погибшего Ассы Траоре, не раз устраивавшей шумные демонстрации с требованием справедливости. Не зря насмешник Charlie Hebdo вышел с обложкой «Флики на нервах», на которой изображен полицейский, вздергивающий на сук судью в мантии с криком «Не мешайте работать!»

Фотогалерея

Уличные беспорядки во Франции

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Полицейские преследуют протестующих против жестокости силовиков

Полицейские преследуют протестующих против жестокости силовиков

Фото: Reuters / Nacho Doce

Пожарный тушит подожженный протестующими автомобиль

Пожарный тушит подожженный протестующими автомобиль

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Полиция задерживает протестующего

Полиция задерживает протестующего

Фото: Reuters / Juan Medina REFILE-QUALITY REPEAT

Протестующие разбегаются от слезоточивого газа

Протестующие разбегаются от слезоточивого газа

Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Взрывы петард в Ницце

Взрывы петард в Ницце

Фото: VALERY HACHE / AFP

Столкновения полиции с протестующими в Париже

Столкновения полиции с протестующими в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

Сотрудники полиции на улицах Парижа

Сотрудники полиции на улицах Парижа

Фото: Nacho Doce / Reuters

Протестующая с плакатом в Париже

Протестующая с плакатом в Париже

Фото: Lewis Joly / AP

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Фото: Michel Euler / AP

Сгоревшие автомобили в Лионе

Сгоревшие автомобили в Лионе

Фото: AP

Протестующие в Страсбурге

Протестующие в Страсбурге

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Полиция очищает улицу в Нантере

Полиция очищает улицу в Нантере

Фото: Aurelien Morissard / AP

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

Фото: Christophe Ena / AP

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Фото: Lionel Bonaventure / AFP

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Фото: Christophe Ena / AP

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Последствия беспорядков в Нантере

Последствия беспорядков в Нантере

Фото: Reuters / Antony Paone

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстрация в Нантере

Демонстрация в Нантере

Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Фото: Christophe Ena / AP

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Фото: Christophe Ena / AP

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

Фото: Christophe Ena / AP

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

Фото: Christophe Ena / AP

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Фото: Michel Spingler / AP

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Фото: Lou Benoist / AFP / East News

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Фото: Lewis Joly / AP

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

Фото: Michel Euler / AP

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Полицейские преследуют протестующих против жестокости силовиков

Фото: Reuters / Nacho Doce

Пожарный тушит подожженный протестующими автомобиль

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Полиция задерживает протестующего

Фото: Reuters / Juan Medina REFILE-QUALITY REPEAT

Протестующие разбегаются от слезоточивого газа

Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Взрывы петард в Ницце

Фото: VALERY HACHE / AFP

Столкновения полиции с протестующими в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

Сотрудники полиции на улицах Парижа

Фото: Nacho Doce / Reuters

Протестующая с плакатом в Париже

Фото: Lewis Joly / AP

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Фото: Michel Euler / AP

Сгоревшие автомобили в Лионе

Фото: AP

Протестующие в Страсбурге

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Полиция очищает улицу в Нантере

Фото: Aurelien Morissard / AP

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

Фото: Christophe Ena / AP

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Фото: Lionel Bonaventure / AFP

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Фото: Christophe Ena / AP

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Последствия беспорядков в Нантере

Фото: Reuters / Antony Paone

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстрация в Нантере

Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Фото: Christophe Ena / AP

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Фото: Christophe Ena / AP

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

Фото: Christophe Ena / AP

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

Фото: Christophe Ena / AP

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Фото: Michel Spingler / AP

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Фото: Lou Benoist / AFP / East News

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Фото: Lewis Joly / AP

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

Фото: Michel Euler / AP

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