Полицейские против судей

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен принял представителей профсоюзов работников полиции. Он подтвердил свою поддержку полицейских, обвиняемых сейчас левыми в «неоправданном насилии» и находящихся на грани забастовки. Правительство не может себе позволить ссору с полицией, все годы президентства Эмманюэля Макрона верно защищавшей его и его реформы, считает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Французская полиция во время марша памяти Адамы Траоре, погибшего в 2016 году в ходе полицейской операции

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Французская полиция во время марша памяти Адамы Траоре, погибшего в 2016 году в ходе полицейской операции

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Беспорядки во Франции в конце июня — начале июля стали ответом на гибель молодого жителя предместья 27 июня от пули полицейского. Обвиняемый по решению суда был немедленно взят под стражу в ожидании процесса. Во время последовавших беспорядков было ранено около 900 полицейских и жандармов, пострадали и бунтари, а также, как утверждают сейчас, непричастные к погромам молодые люди.

Новым поводом для обвинения полиции стало ранение жителя Марселя во время ареста. Якобы не участвовавший в протестах, он получил резиновую пулю в голову во время задержания, а затем, по его словам, был избит патрулем.

Против четырех полицейских, участвовавших в его задержании, возбуждены дела, а один из них отправлен под арест в ожидании процесса, что вызвало недовольство его коллег по всей стране.

Обвинения французского правосудия в излишней мягкости по отношению к преступникам звучат постоянно. Полицейские задерживают правонарушителей, а наутро судьи отпускают их домой. Почему так происходит: ввиду перегруженности судей, неспособности пенитенциарной системы посадить за решетку всех, кто этого заслуживает или опасения совершить судебную ошибку, проявив бессмысленную жестокость, и закрыть правонарушителю дорогу к исправлению — можно только спорить. Но тем большим контрастом на этом фоне выглядят аресты в качестве меры пресечения для полицейских, по отношению к которым явно нет опасности того, что они скроются от наказания.

В марсельской истории судья мотивировал помещение подозреваемого под стражу его возможностью повлиять на свидетелей, но его сослуживцы сочли, что речь идет о показательной порке. Они почувствовали себя преданными. В предместьях молодые «канальи» (если пользоваться давним определением Николя Саркози) испытывают ненависть к полиции, выражающейся в лозунге «убивай "фликов" (аналог русского жаргонизма "мент" или "мусор".— “Ъ”)». Полиция, надо признать, отвечает «канальям» взаимностью, но все же, как правило, не распускает руки.

Теперь полицейские в глубокой обиде: государство вот уже несколько лет бросает их на передовую, чтобы противостоять уличному насилию, преступникам или идейным погромщикам, а теперь суды встают на защиту их противников.

Во многих городах полицейские прибегли к мягкой форме забастовки, воспользовавшись медицинскими бюллетенями, чтобы не выходить на службу. Другие изменили протоколы дежурств, обеспечивая лишь «минимальную готовность», то есть откликаясь только на чрезвычайные ситуации. Даже начальник национальной полиции Франции Фредерик Во заявил, что, если «правосудие не уступает медийному давлению, то в ожидании процесса полицейский не должен сидеть в тюрьме, какие бы грубые ошибки он ни совершал».

Его заявление наделало много шума среди оппозиции. Фредерика Во стали обвинять едва ли не в мятеже. Правительству стали напоминать, что ровно 40 лет назад, летом 1983 года, президент Франсуа Миттеран уволил тогдашнего начальника полиции Поля Кусерана и отправил в отставку префекта Парижа Жана Перье после нападок на министра юстиции Робера Бадантера и несанкционированной демонстрации полицейских в столице. По сравнению с жесткостью Миттерана реакция президента Макрона и его министров, в том числе и премьер-министра Элизабет Борн, выглядит куда более умеренной. Они всего лишь напоминают, что «никто не выше закона», предлагая «позволить юстиции делать свое дело».

Левые, разумеется, выступили против такой примирительной риторики, требуя показательной расправы с виновными и сочувствующими. Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор призвал уволить не только начальника полиции Фредерика Во и префекта Парижа Лорана Нуньеса, но и главу МВД Жеральда Дарманена.

Министр внутренних дел, он же «главный флик страны», на встречах в префектуре и с представителями профсоюзов правоохранителей заявил, что «полицейские не могут быть единственными людьми во Франции, для которых презумпция невиновности... заменена презумпцией виновности».

В своей позиции он не одинок, хотя, возможно, выражает ее яснее других. Правительство, с одной стороны, не может позволить полицейской фронде свободно распространяться по стране, с другой — всерьез опасается поссориться с полицейскими, которые со времен «желтых жилетов», уличных боев вокруг пенсионной реформы и последних мятежей в предместьях не раз становились последним и решающим аргументом властей. Поэтому глава МВД и встал на сторону своих подчиненных в конфликте полиции и судебного корпуса.

Полицейские пользуются устойчивой поддержкой общества. Проведенный 8 июля опрос OpinionWay для газеты Parisien показал высочайший (73%) уровень доверия к ним. Столь же показательны, хоть и не так формальны, результаты сбора средств в пользу патрульного, застрелившего 27 июня в Нантере 17-летнего нарушителя. За несколько дней семья полицейского получила от жертвователей-французов более €1 млн — в десятки раз больше, чем было собрано в пользу семьи пострадавшего.

Недавно следствие встало на сторону полицейских, обвинявшихся в смерти в 2016 году 24-летнего Адамы Траоре, члена семьи выходцев из Мали, которого родственники и сочувствующие попытались сделать «французским Джорджем Флойдом». Оказалось, что вина полицейских не может быть доказана, а гибель задержанного объясняется тепловым ударом, скверным состоянием здоровья и постоянным воздействием наркотиков. Не исключено, что дело теперь не дойдет до суда — вопреки усилиям сестры погибшего Ассы Траоре, не раз устраивавшей шумные демонстрации с требованием справедливости. Не зря насмешник Charlie Hebdo вышел с обложкой «Флики на нервах», на которой изображен полицейский, вздергивающий на сук судью в мантии с криком «Не мешайте работать!»