Регулятор обозначил уровень

В ближайшие месяцы инфляция в России продолжит расти и к концу 2023 года достигнет 6-7%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка. Регулятор объясняет это ослаблением рубля и тем, что внутренний спрос опережает возможности предложения. По мнению ЦБ, в 2024 году рост цен вернется к 4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ FM” опросил экспертов, соответствует ли прогноз регулятора их ожиданиям. Ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков полагает, что к концу года инфляция, скорее всего, превысит 8-процентный уровень:

«Еще месяц назад Центральный банк предполагал, что инфляция будет ближе к верхней границе коридора — это 6,5%. Но, как мы видим по итогам недавнего заседания, этот прогноз был повышен до 7%. Мне кажется, что и эта цифра может оказаться достаточно скромной. По крайней мере, по двум основным факторам.

У нас значительно растут цены на топливо и довольно слабый рубль, который повышает цены на импорт, но, собственно, через импорт комплектующих и прочих каких-то компонентов повышает цены на внутренние российские товары. Внешние цены представляют определенный риск и для внутренних. 7% может оказаться достаточно малой величиной, тем более что последнее время у нас инфляция повышается на 0,15-0,2% в неделю. При таких темпах рост цен может превысить, возможно, и 7,5%, а то и 8%».

Прогноз ЦБ, скорее всего, оправдается, но нельзя исключать и того, что показатель роста цен к концу года вплотную приблизится к восьми процентам, считает инвестиционный стратег управляющей компании «Ари капитал» Сергей Суверов. В 2024 же году инфляция, вероятно, будет находиться вблизи 5-процентного уровня, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Прогноз Центрального банка по инфляции достаточно разумный. Регулятор исходит из оперативных данных, сводок по недельной и по месячной инфляции, когда формирует такой прогноз. Некоторое ускорение инфляции в конце года связано, прежде всего, с ослаблением рубля и с тем, что по-прежнему нарушаются логистические цепочки. Поэтому в конце года, действительно, возможно ускорение роста цен с 4-5% до 6-7%. Может быть, инфляция будет еще и выше 6-7% и приблизится к 8%.

Что касается 2024 года, то, наверное, на инфляции скажется и повышение ставок, которые должны немножко смягчить последствия роста цен и привести к нормализации ситуации с инфляцией. Поэтому будет не 4% в следующем году, но примерно около 5% — это вполне реально».

На прошлой неделе ЦБ с целью сдерживания инфляции второй раз в течение месяца поднял ключевую ставку — на этот раз с 12 до 13%. Однако, по мнению самого регулятора, для торможения роста цен этого может оказаться недостаточно, а значит, возможно, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Большинство экспертов считают, что ключевая ставка может быть увеличена до 13,5-14%.

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Андрей Загорский