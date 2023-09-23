Прогнозы сверили с реальностью

Рубль к концу года будет стоить 94 руб. за доллар. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, новое равновесие на рынке в ближайшие три года будет найдено на уровне 90-92 руб. за американскую валюту. Минфин тем временем предлагает вернуться к бюджетному правилу с 2024 года. Отсечку, после которой доходы от продажи нефти будут отправляться в ФНБ, установят на уровне $60 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О чем говорят такие планы? И насколько реалистичен сценарий Минэка по укреплению рубля? “Ъ FM” обсудил это с ведущим аналитиком компании «Открытие Инвестиции» Андреем Кочетковым:

«Никакого ограничения ценового потолка сейчас уже не существует. Наш Urals продается практически по цене $80, а другие сорта нефти и вовсе по цене Brent без дисконта на Дальнем Востоке, то есть ВСТО, Siberian Light, Sokol.

Дело в том, что Минэкономразвития и Минфин, как правило, закладывают очень консервативный сценарий по цене на нефть для того, чтобы иметь некий задел на всякий случай. Цена на нефть волатильна и в течение года может существенно меняться в пределах 20-30%.

Что же касается прогнозов по рублю, то, честно говоря, в прогнозы Минэкономразвития очень сложно верить, они практически никогда не попадают. Пока условия, сформировавшиеся на рынке, больше свидетельствуют о том, что у рубля все-таки есть шанс на укрепление и, может быть, курс национальной валюты вернется даже к 80 руб.

Прежде всего, это новые экспортные пошлины, которые практически демотивируют наших экспортеров намеренно ослаблять рубль, плюс высокая ставка ЦБ, которая отвлекает с валютного рынка определенные средства на рынок облигаций. И, наконец, то, что потолок цен сломался, означает, что наши нефтяники привезут больше валюты для продажи на российском рынке.

Есть некие положительные моменты, которые могут в принципе перебить прогноз Минэкономразвития на конец года в районе 94 руб.».

В Минэке отметили, что в 2023 году экономика России должна вырасти на 2,8%, в следующем — на 2,3%. Тем временем правительство одобрило проект бюджета на ближайшие три года. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в 2024-м доходы ожидаются на уровне 35 трлн руб., а дефицит не превысит 1% ВВП.

Отчасти такие высокие доходы объясняются дополнительными сборами с бизнеса от пошлин и повышенных налогов. Вероятно, 2024 году фискальная нагрузка увеличится еще сильнее, не исключает главный экономист по России и СНГ+ «Ренессанс Капитала» Софья Донец:

«Главный сюрприз — это величина доходов. Правда, из нее следуют и повышенные расходы на следующий год. Существенный пересмотр — больше 20% к прошлому прогнозу — с величины меньше 30 трлн руб. расходы уходят на красивую цифру 36,6 трлн руб., что в принципе сохраняет их к ВВП на уровне последних двух лет. При этом очень растут доходы — до 35 трлн. руб. Что внутри, мы, к сожалению, пока не знаем.

Очевидно, что помимо тех дополнительных экспортных пошлин, которые были объявлены на днях, мы увидим еще какие-то точечные повышения налогов.

Бюджет от 2024 года будет более или менее нейтральный, не проинфляционный, то есть он не создает большого инфляционного давления и не создает дополнительное давление в сторону ослабления рубля.

Хотя, конечно, важно, что лежит внутри налогов, которые будут собираться в следующем году. Отдельные меры могут оказывать влияние и на инфляцию, и на рубль».

Впрочем, структура расходов бюджета еще не опубликована. По данным Bloomberg, на 2024 год заложен рост военных расходов на 4,4 трлн руб. Это увеличение с 3,9% до 6% ВВП, или до почти 11 трлн руб. Издание отмечает, что социальные траты вырастут на 1 трлн руб., до 7,5 трлн руб., а расходы на образование и здравоохранение не изменятся.

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Даниил Бабкин