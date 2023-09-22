Экспортным пошлинам придали гибкости

Правительство утвердило экспортные пошлины для нескольких десятков товаров, при нынешнем курсе рубля они будут максимальными. Официальный Telegram-канал правительства подтвердил информацию о мерах снижения экспорта, опубликованную ранее в “Ъ”. Как и предполагали источники издания, с 1 октября власти установят пошлину до 10% на товары, отправленные за рубеж. Это сделано для защиты внутреннего рынка. В перечне несколько десятков позиций: от рыбы, яиц, овощей и фруктов до цемента, хлопка, ювелирных изделий, икры, водки и черных металлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поможет ли это сдержать рост цен? И возможны ли побочные эффекты? Президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков не исключает, что такая мера вызовет обратный эффект:

«Если говорить, например, об алмазах или каких-то других продуктах, возможно, черной металлургии, когда внутренний рынок достаточно насыщен, то компаниям проще сократить производство, чем продавать по низким ценам, снижая долгосрочно рыночную конъюнктуру. Такое действительно вполне вероятно.

По большинству же сегментов, которые обозначены, внутренний рынок достаточно емкий, и часть продукции, пусть и с меньшей маржинальностью, может быть переориентирована на него.

Хотя, пожалуй, в данном случае все это выглядит больше как очередной налог на сверхприбыль от ослабления рубля, чем на реальную заботу о внутреннем рынке, потому что нет никаких гарантий того, что товары на нем будут продаваться дешевле.

Если компания имеет достаточную рыночную силу, то может на внутренний рынок перекладывать недополученную при экспортно-импортных операциях прибыль. И, соответственно, потребитель заплатит столько же или больше, но зато будет больше налоговых поступлений».

Как рассказали в правительстве, пошлины будут динамическими в зависимости от курса рубля. Если в течение месяца доллар на Мосбирже стоит 80 руб. или меньше, ставка будет нулевой.

Если американская валюта вырастет до 85 руб., то производители заплатят 4% от таможенной стоимости. Для большинства товаров максимальная пошлина составит 7%, ее будут взимать при курсе более 95 руб. Но, например, для удобрений ставка может вырасти и до 10%.

Для производителей такие тарифы будут реальным стимулом сократить экспорт, убежден президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев:

«У нас все производители, не считая зоны Мурманска, это люди, которые работают на внутренний рынок. Мурманск и Дальний Восток на 80% — на экспорт.

Так что такие меры сильного эффекта не возымеют, но сделают на 7% внутренний рынок гораздо более интересным для производителей. Потому что, например, достаточно большое количество рыбы было экспортировано в прошлом году при курсе 65 руб.

При уровне 80-95 у них резко доходность возрастает, поскольку большинство затрат у них в рубле, а доход — в валюте.

Здесь два эффекта. Первый — мы делаем внутренние продажи чуть более привлекательными. И второе — правительство забирает часть сверхприбыли, потому что, если экспортировать продукцию было выгодно при курсе 50 руб. за доллар, то, значит, при уровне 95 руб. это почти в два раза выгоднее. Поэтому частью этих сверхдоходов вполне разумно поделиться.

Так что в основном такие меры направлены на то, чтобы уменьшить рост цен и притормозить инфляцию внутри страны».

Как сообщили в кабинете министров, пошлины будут действовать до конца 2024 года. По мнению правительства, такая мера защитит внутренний рынок «от необоснованного роста цен».

Основатель компании BRICS+ Analytics Ярослав Лисоволик считает, что долгосрочного эффекта эта инициатива иметь не будет:

«Торговая политика достаточно редко используется для решения вопросов, связанных с динамикой цен. Эта мера, скорее, выглядит временной, несистемной, и необходимо будет принимать какие-то другие шаги для того, чтобы более долговременно снижать уровень цен внутри страны.

Один из возможных рисков — это то, что ограничение экспорта, в свою очередь, может стать негативным фактором для динамики курса рубля, если мы увидим ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры и снижение доходов, связанных с продажей основных товаров за рубеж.

Если динамика курса рубля ухудшается, то это может быть фактором, который, наоборот, даст дополнительное инфляционное давление.

В то же время следует учитывать и тот факт, что волатильность рубля была достаточно высокой. Если мы увидим продолжение тенденции к росту цен на нефть, некоторое замедление темпов оттока капитала, то это может дать определенный импульс к укреплению нацвалюты».

Кроме того, власти запретили экспорт бензина и дизеля из страны, также чтобы сдержать инфляцию на внутреннем рынке и предотвратить дефицит.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин, Иван Якунин