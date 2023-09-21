Отток капитала сменил направление

Минфин и ЦБ снова поспорили о валютном контроле. Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что власти обсуждают «меры на отток капитала, который сейчас идет через дружественные страны». Конкретные шаги он назвать отказался. Зампред ЦБ Алексей Заботкин тут же ответил, что регулятор в целом не поддерживает валютные ограничения. Действующие меры контроля, по его словам, введены исключительно как ответ на санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дискуссия об административном регулировании валютного рынка в России продолжается уже несколько недель. Министр Антон Силуанов заявлял, что правительство и регулятор ищут компромисс. Президент Владимир Путин тем временем призывает не откладывать меры по укреплению рубля. Какими они могут быть?

В марте 2022 года на пике кризиса власти обязали брокеров брать 30-процентные комиссии на покупку валюты, а также установили лимит на переводы за рубеж. Максимальная сумма составила $5 тыс. К концу лета лимит расширился до $1 млн. Сейчас, вероятно, показатель снова пересмотрят, полагает экономист Николай Корженевский:

«Мер валютного контроля на самом деле не так уж и много, они по большому счету делятся на два блока: в отношении корпоративных, юридических лиц и физических. В части компаний уже вводить нечего, поэтому речь явно идет об операциях для физлиц. Преимущественно рассматривается вариант ограничения суммы вывода, и в любом случае мы говорим о чем-то значительно более мягком, нежели полтора года назад.

Что касается движения капитала, теперь речь идет не только о валютных, но и о рублевых операциях. В направлении недружественных стран уже весьма затруднительно совершать переводы. Это, наверное, все еще возможно, но точно не в том масштабе, который создал бы угрозы для платежного баланса России.

Поэтому существенный отток капитала, по всей видимости, происходит именно в рублях в отношении дружественных юрисдикций. Это на самом деле крупные рынки — Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Армения и Казахстан».

После заявлений о возможном регулировании рынка рубль незначительно укрепился. Американская валюта подешевела на 50 коп. В целом с начала года доллар подорожал почти на 25 руб. И произошло это по причинам, которые не поддаются административному воздействию, объясняет экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков:

«Нет никакого шокового состояния. Профицит текущего счета по 2023 году составит порядка $50 млрд. Это значит, что каждый месяц в среднем из страны уходит порядка $4 млрд, это не очень большие числа. Я думаю, что эффект может быть существенным, но краткосрочным. В моменте это даст возможность рублю немного укрепиться, но среднесрочно нужно понимать, что равновесный курс этим не определяется. Он будет соответствовать, во-первых, экспорту, а, во-вторых, спросу на импорт, который определяется тем, насколько много бюджет тратит денег, и насколько сильный кредитный импульс создают банки.

Если мы посмотрим на валютный рынок, то первое внеплановое повышение ключевой ставки на 350 базисных пунктов уже остановило ослабление курса.

Показатель в 13% охлаждает кредитный импульс и точно создает предпосылки для укрепления рубля в ближайший квартал, месяцы. Это не произойдет быстро. Думаю, что справедливый курс находится где-то в диапазоне 85-90 руб. за доллар при ставке в 13%».

Нынешние валютные ограничения действуют до 30 сентября. Впрочем, Центральный банк регулярно их продлевает. Лимит на снятие наличных, например, уже пролонгировали до марта 2024 года.

Минэкономразвития на этом фоне не ждет существенного укрепления рубля. Ведомство опубликовало макропрогноз, на основании которого будет верстаться федеральный бюджет. Там средний курс доллара на ближайшие три года заявлен на уровне 90 руб.

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Иван Якунин