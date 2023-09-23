В Севастополе сработали силы ПВО, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Обломки ракеты упали возле причала в районе Сухарной балки. Накануне, 22 сентября, ракета попала в здание штаба Черноморского флота в Севастополе.

«По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке. Все спецслужбы выехали на место. Прошу сохранять спокойствие»,— написал господин Развожаев в Telegram. Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено.

Позднее губернатор предупредил о повторной ракетной опасности. «Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна»,— написал он. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги.

Вчера, 22 сентября, Крым подвергся серии ракетных ударов, один из которых поразил штаб Черноморского флота в центре Севастополя. По данным Минобороны РФ, в результате происшествия один военнослужащий пропал без вести. Всего в ходе отражения атаки на Севастополь средства ПВО сбили пять ракет, утверждает ведомство.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Ракета достала до штаба».