Моравецкий потребовал от Зеленского больше никогда не оскорблять поляков

Премьер Польши Матеуш Моравецкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом больше не оскорблять поляков. Так он прокомментировал заявление украинского лидера в ходе сессии Генассамблеи ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Во время выступления на сессии в Нью-Йорке Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над сохранением сухопутных маршрутов экспорта зерна, однако «политический театр» вокруг импорта украинской сельхозпродукции «только помогает России».

«Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков так, как во время своего выступления в ООН»,— сказал господин Моравецкий, его слова приводит Reuters.

15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Представители Польши, Венгрии и Словакии не согласились с этим и ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне, объяснив свое решение защитой интересов фермеров. 21 сентября Минсельхоз Украины сообщил о поиске взаимовыгодного решения с властями Польши по экспорту зерна.

20 сентября Матеуш Моравецкий заявил, что страна больше не поставляет Украине вооружение. Позднее польский президент Анджей Дуда объяснил, что речь шла только об оружии, которое закупается для польских войск. Он отметил, что подписанные с Украиной контракты о поставке оружия будут исполнены.

Подробности — в публикации «Ъ» «Из зерна выросло что-то не то».

Лусине Баласян