Ушаков: администрация Трампа понимает необходимость сотрудничества с Россией
Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил, что администрация президента США Дональда Трампа осознает необходимость сотрудничества с Россией. Он отметил, что американские власти понимают, что игнорировать Москву нельзя, и считают взаимодействие с Россией более выгодным.
Юрий Ушаков подчеркнул, что общий политический фон в США остается крайне неблагоприятным для России. Тем не менее администрация Трампа, по его словам, пытается учесть национальные интересы Америки, которые сводятся к выводу, что лучше строить сотрудничество с Россией, а не игнорировать ее.
Помощник президента также отметил прагматичный подход американского руководства, основанный на государственных приоритетах, что по мнению Кремля важно для возобновления конструктивного двустороннего диалога.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф договорились о проведении трехсторонних переговоров на встрече в Санкт-Петербурге 21 октября. По словам господина Ушакова, Россия готова к переговорам после 4 ноября.