Ушаков: администрация Трампа понимает необходимость сотрудничества с Россией

Юрий Ушаков подчеркнул, что общий политический фон в США остается крайне неблагоприятным для России. Тем не менее администрация Трампа, по его словам, пытается учесть национальные интересы Америки, которые сводятся к выводу, что лучше строить сотрудничество с Россией, а не игнорировать ее.