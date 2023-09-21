Украина договорилась о поставках зерна с Польшей и Словакией

Украина договорилась со Словакией лицензировать импорт зерна. Киев отзовет иск в ВТО к Словакии в ближайшие дни. Министры сельского хозяйства Польши и Украины в зерновом вопросе ищут взаимовыгодное решение, сообщил Минсельхоз Украины.

Представитель министерства сельского хозяйства Словакии Кристина Юричкова сообщила агентству TASR о прошедшей 20 сентября онлайн-встрече. Стороны договорились регулировать торговлю зерном с помощью лицензий. Однако пока лицензирование не будет работать корректно, власти Словакии продлевают введенный 16 сентября запрет. Предварительно ограничение на ввоз украинского зерна в Словакию продлится до конца 2023 года.

По словам госпожи Юричковой, министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш попросил своего коллегу отозвать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО), а также возобновить торговлю словацкой продукцией на Украине. «Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский пообещал принять меры до 20 сентября»,— отметила Кристина Юричкова.

21 сентября министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский провел телефонный разговор с польским коллегой Робертом Телусом, передает пресс-служба минсельхоза Украины. Министры договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран. В ближайшее время Польша и Украина «выработают вариант взаимодействия по вопросам экспорта». Следующие переговоры запланированы в ближайшие дни.

16 сентября еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых с Украины в пять близких к республике стран — Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. В ответ на это Словакия, Польша и Венгрия ввели одностороннее эмбарго на часть сельхозпродукции Украины. Из-за запрета Киев подал иски в ВТО и отметил, что «некоторые друзья в Европе» подыгрывают Москве.

Еврокомиссия заявила, что государствам-членам «не разрешено принимать односторонние меры в сфере торговли», однако выразила готовность вмешаться в защиту Польши, Словакии и Венгрии, передает Financial Times.

Подробнее — в материале «Ъ» «Как зерно на рану».

Александра Горошилова