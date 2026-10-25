На Кубани школьника оштрафовали на миллион рублей за избиение сына участника СВО

Информация об инциденте поступила в полицию, однако в возбуждении уголовного дела было отказано, так как виновник происшествия не достиг возраста привлечения к ответственности. Мать пострадавшего ребенка сообщила в прокуратуру, что здоровью ее сына нанесен вред средней степени тяжести, ему требуется лечение и длительный период реабилитации, ребенок не может вести привычный образ жизни. Родители виновника не принесли извинений пострадавшей семье и даже не вышли с ними на связь.