На Кубани школьника оштрафовали на миллион рублей за избиение сына участника СВО
В Краснодарском крае прокуратура добилась взыскания компенсации в сумме 1 млн руб. с родителей несовершеннолетнего, который в школе избил своего одноклассника — сына участника СВО. Семья хулигана не захотела урегулировать конфликт мирно, мать пострадавшего ребенка пожаловалась в прокуратуру, а надзорное ведомство обратилось в суд.
Прокуратура выяснила, что сын военнослужащего — участника СВО подвергался травле со стороны одноклассника, который забирал у него телефон, разбрасывал вещи и другими способами провоцировал конфликт. На перемене хулиган ударил одноклассника в лицо, в результате школьнику понадобилась медицинская помощь.
Информация об инциденте поступила в полицию, однако в возбуждении уголовного дела было отказано, так как виновник происшествия не достиг возраста привлечения к ответственности. Мать пострадавшего ребенка сообщила в прокуратуру, что здоровью ее сына нанесен вред средней степени тяжести, ему требуется лечение и длительный период реабилитации, ребенок не может вести привычный образ жизни. Родители виновника не принесли извинений пострадавшей семье и даже не вышли с ними на связь.
Суд, изучив доводы надзорного ведомства, постановил взыскать в пользу несовершеннолетнего сына участника специальной военной операции денежные средства в размере 1 млн руб. в счет компенсации причиненного ему морального вреда.