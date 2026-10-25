Ушаков заявил о подготовке трехстороннего саммита лидеров Китая, России и США
Началась подготовка к трехстороннему саммиту Россия-Китай- США на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Сейчас я уже точно могу сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее проведению, уже к ней началась подготовка»,— сказал господин Ушаков. Он добавил, что в КНР очень серьезно подошли к проведению этих переговоров.
Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Встреча лидеров КНР, России и США обсуждалась на переговорах президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 21 октября. Проведение таких переговоров не исключил и американский президент Дональд Трамп. Юрий Ушаков отмечал, что многое в этом вопросе зависит от организации саммита АТЭС.