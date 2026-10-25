Ушаков заявил о подготовке трехстороннего саммита лидеров Китая, России и США

«Сейчас я уже точно могу сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее проведению, уже к ней началась подготовка»,— сказал господин Ушаков. Он добавил, что в КНР очень серьезно подошли к проведению этих переговоров.