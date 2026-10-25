Махачкалинское «Динамо» потребовало от питерского «Зенита» извинений за эпиграмму

«Динамо» ответило стихотворением. В нем клуб предупредил соперника: «Корона с вашей головы слетит куда быстрей, чем борода». Затем Магомед Багаудинов опубликовал заявление в своем Telegram-канале. Он признал, что футбольное соперничество и острое слово перед матчем — часть спорта, и напомнил, что махачкалинский клуб тоже ответил стихами. Однако строки о том, что в Дагестане «бороды рубили догола» и ветер «срывал папахи», он назвал неприемлемыми. По словам господина Багаудинова, папаха и борода для дагестанцев связаны с честью, достоинством, верой и многовековыми традициями. Он призвал руководство «Зенита» публично извиниться перед болельщиками «Динамо» и жителями Дагестана.