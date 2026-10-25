Махачкалинское «Динамо» потребовало от питерского «Зенита» извинений за эпиграмму
Накануне матча 12-го тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» спор между клубами вышел за пределы футбольного поля. «Зенит» опубликовал в своем Telegram-канале стихотворение, адресованное сопернику. В нем говорилось: «Здесь издавна всем бороды рубили догола, и ветер как рукой срывал папахи».
После критики со стороны «Динамо» в Telegram-канале команды петербургский клуб удалил публикацию. Председатель общего собрания учредителей махачкалинской команды Магомед Багаудинов потребовал публичных извинений.
Эпиграмма появилась 24 октября как анонс игры, которая пройдет 25 октября на «Газпром Арене». «Зенит» начал публиковать колкие стихи перед матчами в последние недели: до игры с махачкалинцами клуб выпускал эпиграммы о «Краснодаре» и «Ахмате». В тексте о «Динамо» упоминались также Махачкала, горы и зурна. Спорными стали строки о бородах и папахах — узнаваемых элементах традиционного дагестанского образа. Как пишет Sports.ru, упоминание бород могло отсылать к реформам Петра I, который вводил в России обязательное бритье бород; сам «Зенит» смысл строк не пояснил. «Чемпионат» сообщил о публикации эпиграммы и сослался на официальный канал «Зенита», а Sports.ru описал контекст стихотворных анонсов клуба.
«Динамо» ответило стихотворением. В нем клуб предупредил соперника: «Корона с вашей головы слетит куда быстрей, чем борода». Затем Магомед Багаудинов опубликовал заявление в своем Telegram-канале. Он признал, что футбольное соперничество и острое слово перед матчем — часть спорта, и напомнил, что махачкалинский клуб тоже ответил стихами. Однако строки о том, что в Дагестане «бороды рубили догола» и ветер «срывал папахи», он назвал неприемлемыми. По словам господина Багаудинова, папаха и борода для дагестанцев связаны с честью, достоинством, верой и многовековыми традициями. Он призвал руководство «Зенита» публично извиниться перед болельщиками «Динамо» и жителями Дагестана.
Матч «Зенита» и «Динамо» должен начаться в 18:30 мск. Перед 12-м туром петербургская команда занимала второе место в чемпионате с 24 очками после 11 игр, махачкалинцы располагались на восьмой строчке с 13 очками. Встреча пройдет спустя 11 дней после игры команд в Кубке России: 14 октября «Зенит» победил в Каспийске со счетом 2:1.