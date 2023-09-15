Еврокомиссия не продлила эмбарго на поставки украинского зерна

Еврокомиссия (ЕК) не стала продлевать запрет на импорт украинского зерна, который действовал до 15 сентября. Это следует из пресс-релиза на официальном сайте ЕК. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ заявил, что республика с полуночи вводит запрет поставок украинского зерна, несмотря на решение ЕК. До этого Болгария приняла решение отменить эмбарго на местном уровне. Венгрия, Румыния и Словакия планируют продлить запрет.

Согласно заявлению пресс-службы ЕК, совет «будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают».

Сообщается, что решение ЕК подразумевает принятие Украиной мер для предотвращения скачков объемов поставок зерна в Евросоюзе. Правительство Украины должно предоставить план действий для соседних государств-членов к 18 сентября. «Украина согласилась ввести любые правовые меры (включая, например, систему экспортного лицензирования) в течение 30 дней»,— говорится в заявлении.

«Мы продлим запрет, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Мы не будем слушать Берлин или Брюссель»,— заявил Матеуш Моравецкий на встрече с избирателями (цитата по ТАСС).

Весной польские фермеры организовали протесты против поставок украинского зерна, объясняя это тем, что местные предприятия из-за них теряли прибыль. В апреле ЕК договорилась с Польшей об ограничении экспорта с Украины сельхозпродукции, но в итоге под запрет попали лишь четыре вида зерновых культур (пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник). Запрет на ввоз украинских зерновых культур также ввели Венгрия, Болгария, Румыния, Словакия. Президент Украины Владимир Зеленский грозил судом при продлении ограничений на ввоз зерна.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинское зерно обходится без инициативы».

Полина Мотызлевская