Дуда: слова Моравецкого об отказе от поставок оружия Украине неправильно поняли

Отказ от поставок Украине касается только оружия, закупаемого сейчас для польских войск, заявил президент Польши Анджей Дуда. Вчера, 20 сентября, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о полном прекращении поставок оружия Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Польши Анджей Дуда

Фото: Mike Segar, Reuters Президент Польши Анджей Дуда

Фото: Mike Segar, Reuters

По словам господина Дуды, слова премьера «были истолкованы худшим образом из всех возможных». «Мы не можем передавать наше новое вооружение, которое сейчас за миллиарды долларов покупаем для польской армии, кому-то другому. Кому бы то ни было»,— пояснил он в интервью телеканалу TVN24 (цитата по «Интерфаксу»).

Президент Польши напомнил, что страной были подписаны контракты с Украиной, в том числе на поставку польских самоходных гаубиц Krab. «Нужно выполнить этот контракт, и мы его выполняем»,— отметил он, добавив, что есть и другие контракты, касающиеся амуниции и средств разминирования.

Раскол в отношениях между Польшей и Украиной произошел в этом месяце после решения Варшавы продлить эмбарго на поставки украинского зерна и ответного иска в ВТО от Киева. Запрет также ввели Венгрия и Словакия, обосновав этот шаг защитой интересов фермеров. Сегодня, 21 сентября, Украина договорилась о поставках зерна с Польшей и Словакией.

Подробности — в материале «Ъ» «Из зерна выросло что-то не то».

Лаура Кеффер