Ушаков допустил неформальное общение Путина и Трампа на саммите АТЭС

Россия и США пока не согласовали отдельную двустороннюю встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. При этом возможность их общения сохраняется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.