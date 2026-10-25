Ушаков допустил неформальное общение Путина и Трампа на саммите АТЭС
Россия и США пока не согласовали отдельную двустороннюю встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. При этом возможность их общения сохраняется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
По словам господина Ушакова, ранее обсуждалась прежде всего трехсторонняя встреча российского, американского и китайского лидеров — Владимира Путина, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Помощник президента России отметил, что участие обоих президентов в одном международном саммите создает возможности для контактов, в том числе в ходе протокольных мероприятий. Однако о проведении отдельной двусторонней встречи пока не договаривались.