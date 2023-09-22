Захарова: глава МИД Азербайджана начал встречу с Лавровым с извинений

Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана на Генассамблее ООН началась с извинений представителя Баку за гибель миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представить российского МИДа Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм канал Марии Захаровой Фото: Телеграм канал Марии Захаровой

«Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана (Джейхуном Байрамовым.— "Ъ") в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев»,— написала она. Министр иностранных дел Азербайджана заверил, что расследование гибели российских миротворцев дает результаты и виновные понесут наказание.

На Генассамблее ООН Сергей Лавров провел встречи с коллегами из Венгрии, Никарагуа, Буркина-Фасо, Саудовской Аравии, Мали, Бразилии, Кубы и Сент-Винсент и Гренадины.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Она продлилась сутки и завершилась решением властей непризнанной республики сложить оружие. В российском Минобороны сообщали, что решение о прекращении огня было принято в координации с миротворцами РФ.

20 сентября Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами, возвращавшийся с наблюдательного пункта Джанятаг (Чанкатах), был обстрелян из стрелкового оружия. Находившиеся в машине военные погибли. «Первый канала» сообщал, в результате обстрела погибли четверо российских миротворцев.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед Владимиром Путиным за их гибель. Он пообещал провести тщательное расследование гибели российских миротворцев. По данным российских СМИ, командира корпуса ВС Азербайджана, подчиненные которого могут быть виновны в трагедии, отстранили от должности.

Подробнее — в публикации «Ъ» «На свой Арцах и риск».

Петр Бузлаев