МО РФ рассказало о количестве сданного формированиями Карабаха оружия

По состоянию на сегодня, 22 сентября, вооруженные формирования непризнанной Нагорно-Карабахской республики сдали российским миротворцам 6 единиц бронетехники, 800 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 тыс. боеприпасов, говорится в информационном бюллетене Министерства обороны России.

В Минобороны также сообщили, что с момента заключения договоренности о прекращении боевых действий миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе, пострадавших нет. Разбирательство по данным фактам проводят командование российского контингента, Азербайджан и представители Карабаха.

В бюллетене говорится, что российские миротворцы доставили около 50 т гуманитарного груза мирным жителям в Карабахе. В расположении миротворцев остаются 826 гражданских, в том числе 440 детей, у которых нет возможности вернуться в свои дома, сообщило Минобороны.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По словам уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате действий азербайджанской армии в регионе погибли не менее 200 человек, были ранены еще 400. 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что все задачи операции в регионе удалось выполнить за сутки.

Ранее сегодня советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что Баку предусматривает амнистию для военных Нагорно-Карабахской республики, которые сложат оружие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что жители Нагорного Карабаха могут быть эвакуированы на территорию республики в случае, если проживание в оказавшемся под контролем Азербайджана регионе станет для них невозможным. В Армении подготовлено 40 тыс. мест для размещения людей.

О ситуации в Карабахе — в публикации «Ъ» «Царствуй, лежа на Баку».

Эрдни Кагалтынов