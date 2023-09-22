ТАСС: владелец Decathlon в РФ подал заявку на бренд, созвучный с тикером Adidas

Компания АРМ, которая купила магазины спорттоваров Decathlon в России, подала заявку на регистрацию бренда All Do Sport, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Аббревиатура регистрируемого товарного знака идентична биржевому тикеру немецкого производителя спортивной одежды Adidas на европейских площадках — ADS. Заявка находится на стадии формальной экспертизы, передает агентство.

Decathlon приостановил работу в России в марте 2022 года. В конце июля 2023-го Минпромторг сообщил, что сеть нашла покупателя на все свои магазины в России, им стала российская компания АРМ (владеет франшизами Mango). Речь шла о продаже 36 объектов Decathlon, находящихся в России,— 35 магазинов и склада. 11 сентября замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что бывшие магазины Decathlon откроются до конца года.

Adidas приостановил работу магазинов в России весной 2022 года. Источник «Ъ» на рынке ритейла в мае 2023 года говорил, что Adidas может передать местное подразделение альтернативному иностранному инвестору. Это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате.

Эрдни Кагалтынов