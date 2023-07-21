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Коммерсантъ FM
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Правительство одобрило продажу Decathlon компании—владельцу франшизы Mango

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям РФ одобрила продажу российских активов французской сети Decathlon компании АРМ, которая владеет франшизой ритейлера Mango в России, сообщил «Интерфаксу» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Покупатель — российская компания АРМ, которая в том числе занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango. Эта сделка уже одобрена»,— сказал господин Евтухов. Он уточнил, что сделку одобрили на текущей неделе. По словам замглавы Минпромторга, АРМ обязалась открыть все 35 магазинов Decathlon и обеспечить около 1,4 тыс. рабочих мест.

Производитель и продавец спорттоваров Decathlon приостановил работу в РФ в марте 2022 года, объяснив это введенными странами Запада санкциями. 30 мая источники «Ведомостей» сообщили, что переговоры о покупке российских активов Decathlon ведут турецкая FLO Retailing и ливанская Azadea Group.

Испанская торговая сеть Mango сообщила о планах продать бизнес в России в июне прошлого года. Позднее стало известно, что Mango передаст свои магазины в РФ местным франчайзи.

Эрдни Кагалтынов

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