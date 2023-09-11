Минпромторг: магазины Decathlon откроют до конца года

Магазины Decathlon должны открыть до конца года после продажи новому владельцу, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Он напомнил, что сделка уже одобрена правительственной комиссией.

«Сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад, уже уплачен обязательный взнос в бюджет, и я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться»,— рассказал замминистра в интервью «России 24» (цитата по ТАСС).

Он также уточнил, что покупателей на активы Adidas в России пока нет. «Adidas пока не представил нам своего покупателя», — добавил господин Евтухов.

Производитель и продавец спорттоваров Decathlon приостановил работу в России в марте 2022 года. В конце июля 2023-го Минпромторг сообщил, что сеть нашла покупателя на все свои магазины в России, им стала российская компания АРМ (владеет франшизами Mango). Речь шла о продаже 36 объектов Decathlon, находящихся в России,— 35 магазинов и склада.

О том, в каком формате могут открыться спортивные магазины, читайте в материале «Ъ FM» «Decathlon ждут к осени».

Лаура Кеффер