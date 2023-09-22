Продолжение фильма «Чебурашка» выйдет в 2026 году

Работа над второй частью семейного фильма «Чебурашка» началась. Как сообщили «Вести» со ссылкой на режиссера Дмитрия Дьяченко, новый фильм находится «на стадии предпродакшена». Премьера фильма запланирована на 1 января 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yellow, Black & White Фото: Yellow, Black & White

Как рассказал Виталий Шляппо, соавтор сценария, генеральный продюсер Yellow, Black and White, в сюжете нового фильма Чебурашка привыкнет жить с Геной, но, «как любой взрослеющий ребенок, начнет проявлять излишнюю самостоятельность». «Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает невероятное событие»,— сообщил он.

Над второй частью работает та же команда, включая сценаристов и продюсеров. Режиссером фильма вновь стал Дмитрий Дьяченко. Господин Дьяченко отметил, что сейчас «дописывается сценарий, ведется подбор локаций, полным ходом идет процесс подготовки».

Первый фильм о герое Эдуарда Успенкого вышел на экраны 1 января 2023 года и стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. Тогда сборы «Чебурашки» (3 528 556 464 руб.) обогнали рекордсмена — первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона (3 516 796 661 руб.).

Подробнее о кассовых успехах первого фильма — в материале «"Чебурашка" сделал кассу».