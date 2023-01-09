«Чебурашка» сделал кассу

Сборы кинотеатров в новогодние праздники 2023 года на 20% превысили показатели прошлогодних. Прирост обеспечил прокат фильма Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», который претендует на статус самого кассового российского фильма в истории. Новогодние доходы станут хорошим заделом на ближайший год, однако они не покроют месяцы потери репертуара из-за санкций со стороны голливудских студий — по итогам 2022 года рынок упал на 42% по сборам, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьера фильма «Чебурашка»

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Премьера фильма «Чебурашка»

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино по сборам кинопроката в России в новогодние каникулы, самый высокий сезон для кинотеатров. В целом по стране с 31 декабря по 8 января они составили 4,45 млрд руб., кинотеатры посетили 13,36 млн человек. Год назад каникулы длились дольше, с 31 декабря по 9 января, но действовали ограничения, связанные с пандемией (вход в кинотеатры в части регионов был только по QR-кодам). Тогда показатели сборов были на 20% меньше — 3,69 млрд руб., по числу зрителей — на 23% меньше, 10,89 млн человек.

Лидером в этом году стал комедийный фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», который вышел в прокат 1 января и собрал, по данным ЕАИС, 2,89 млрд руб.

К 9 января фильм перешагнул отметку 3 млрд руб. и, таким образом, претендует на статус самого кассового российского фильма в истории (предыдущий рекорд — 3,08 млрд руб.— у комедии Клима Шипенко «Холоп», которая выходила на новогодних каникулах в 2020 году).

Показатели других релизов оказались на порядок ниже. Второе место по сборам занял пятый фильм анимационной франшизы «Иван Царевич и Серый Волк» студии «Мельница» и кинокомпании СТВ (363 млн руб.), третье — комедийный фильм Владимира Котта «Непослушник-2» (236 млн руб.), четвертое — российский фильм-катастрофа «Мира» (171 млн руб.).

В «Каро» «Чебурашка» обеспечил 67% всей кассы, к прошлому году рост сборов в праздники составил 9%, к 2021 году — 55%, рассказала президент киносети Ольга Зинякова.

На результат «Чебурашки» повлияли маркетинг (ранее аналитики отмечали, что фильм продвигался по ТВ) и сам по себе бренд Чебурашки, «плюс известные артисты привлекли зрителей постарше и потенциал фильма не стеснял голливудский контент», считает она.

Сборы сети «Премьер-зал» (управляет кинотеатрами в регионах) на праздниках примерно на 50% превысили прошлогодние — «это с учетом влияния действовавших в начале 2022 года QR-кодов, но в этом году результате выше ожиданий за счет "Чебурашки"», рассказал ее гендиректор Владимир Петелин.

Это первые в истории проката новогодние каникулы, когда отрасль работает в условиях санкций голливудских студий: они с весны остановили прокат фильмов в России. Тем не менее отдельные кинотеатры без согласия правообладателей в лице компании Disney и студии 20th Century прокатывали голливудский блокбастер «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона. В мировом прокате фильм идет с 16 декабря, мировые сборы сиквела «Аватара» перешагнули $1 млрд, данных о прокате в России нет. В целом, по данным ЕАИС, уход студий-мейджоров с рынка спровоцировал его существенное падение по итогам 2022 года: объем кассовых сборов снизился на 41,9%, до 23,7 млрд руб., число проданных билетов — на 42,9%, до 83,2 млн штук.

Успех «Чебурашки» — хороший задел на ближайший год, но месяцы простоя, пандемии, рокировок с репертуаром не нивелируются так просто, подчеркивает Ольга Зинякова.

«Предстоит большая работа по построению суверенного кинопроката. Главное — зритель готов идти в кино, если его ждет высококачественный контент»,— говорит она. Потенциал «Чебурашки» не исчерпан, надеется Владимир Петелин. «Думаю, весь январь мы будем наблюдать большое количество зрителей»,— считает он. По его словам, в начале года российских фильмов будет достаточно для роста показателей, но во втором и третьем кварталах спада не избежать. Лето 2023 года будет лучше лета 2022 года, полагает господин Петелин, однако «еще нет такого объема российских фильмов, чтобы держать индустрию на плаву».

Валерия Лебедева