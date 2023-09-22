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Коммерсантъ FM
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Великобритания готова снять запрет на слияние Microsoft и Activision Blizzard

Сегодня, 22 сентября, Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании объявило, что оно готово пересмотреть свое решение о запрете слияния компаний Microsoft и Activision Blizzard.

CMA отметило, что это связано с изменением условий соглашения и снятием опасений, что слияние негативно скажется на конкуренции на рынке игр. Решение регулятора открывает возможность для завершения сделки, но официальное разрешение пока не получено. До 6 октября CMA проводит консультации с экспертами для принятия окончательного решения.

Microsoft договорилась о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд в январе 2022 года. Эта сделка вызвала много вопросов у регуляторов — в первую очередь их беспокоила доступность игр Activision Blizzard для конкурентов Microsoft, в частности, на рынке стриминговых игровых сервисов. В апреле CMA заблокировало сделку. Схожую позицию заняла и Федеральная торговая комиссия США.

В августе Microsoft внесла изменения в условия покупки Activision Blizzard. Прежде всего Microsoft согласилась передать конкуренту на рынке игр — Ubisoft Entertainment — права на распространение всех существующих и новых игр Activision Blizzard в облачных стриминговых сервисах. Так как регуляторов беспокоила именно доступность игр Activision Blizzard в таких сервисах, это решение по сути снимает их претензии.

Яна Рождественская

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