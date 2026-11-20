Александр Осечкин
Лучший хоккейный снайпер не забил в 15-м матче подряд
В одном отдельно взятом матче регулярного чемпионата НХХ, в котором «Вашингтон Кэпиталс» уступил 19 ноября дома — 3:6 — «Буффало Сейбрс», форвард столичной команды Александр Овечкин установил и рекорд, и антирекорд. Сделав результативную передачу, он стал лучшим ассистентом в истории клуба, но при этом растянул свою серию встреч без голов до 15. Таких длинных у короля хоккейных снайперов никогда не было.
«Вашингтон» и журналисты, освещавшие его матч против «Буффало», очень неудачный для хозяев, словно договорились пощадить их легенду. Эта встреча подарила два слишком явных повода для вопросов Александру Овечкину. Но те, кому выпала возможность их задать, пользовались исключительно первым, приятным.
В заключительном периоде Овечкин помог отличиться Буну Дженнеру. И эта передача оказалась для него 763-й в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю российский форвард обошел возглавлявшего рейтинг лучших ассистентов в истории «Вашингтона» Никласа Бекстрёма. Шведский форвард полтора десятка лет исправно снабжал удобными передачами Овечкина, но в лиге не выступает уже три года. Овечкин отвечал предсказуемо. Конечно, рад, но, если бы Бекстрём все еще играл в НХЛ, у него наверняка было бы уже за тысячу передач.
Второй, неприятный, повод аккуратно обходили стороной. А все дело в том, что Александр Овечкин в этом матче не забил. Снова — в 15-й раз подряд.
Для нападающего, которого в апреле 2025 года, после того как он обошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах, фактически официально — таков был по крайней мере глобальный консенсус — признали величайшим хоккейным снайпером всех времен, серия поразительная. Такой длинной в североамериканской карьере Овечкина никогда не было.
Предыдущая, на матч короче, грандиозная «засуха» случилась три года назад — в ноябре—декабре 2023 года. И разные медиаресурсы, разумеется, вспомнили о ней. Вспомнили о том, как многие тогда засомневались, что погоня Овечкина, уже ветерана из ветеранов, за Гретцки, успевшая превратиться в хит, увенчается успехом: признаки, свидетельствующие о спаде, ведь вроде бы налицо. Вспоминали о том, с каким облечением все вздохнули, когда перед Рождеством серия оборвалась и Овечкин принялся забивать. Нет, все с ним в порядке. Тот чемпионат он завершил, имея в активе 31 гол.
Сейчас тональность ремарок по поводу снайперских злоключений Александра Овечкина немножко иная. Перед матчем «Вашингтона» с «Буффало» ESPN выпустил свою классификацию основных разочарований стартовой четверти регулярного чемпионата. Начинается она как раз с прощального тура Овечкина, который уже объявил, что 22-й сезон в НХЛ будет для него, 41-летнего, последним в ней.
Суть в том, что от тура, понятно, ждали чего-то более или менее яркого, а выходит он пока довольно унылым.
У Александра Овечкина по-прежнему на счету всего один гол, забитый больше месяца назад «Сиэтл Кракен». И это при том, что прежде меньше пяти шайб в первых 20 матчах чемпионата Овечкин не забрасывал.
Но важнее даже другое. Его проблемы на излете 2023 года легко списывались на невезение, сбитый временно прицел. Моменты были, роль в клубе оставалась ключевой. Нынче же этот тезис на выручку не приходит. Среднее игровое время Александра Овечкина сократилось до 13 с половиной минут за матч, хотя раньше и в худшие времена не опускалось ниже 17 минут. Это цифры рядовых тружеников четверных звеньев. Собственно, в четвертом звене в ноябре Овечкин чаще всего и играет. В среднем за игру в створ у Овечкина ложатся меньше двух бросков. Откуда тут взяться многочисленным шансам? Или вот такой факт. Он почти не выходит на площадку, когда соперник, стремясь сравнять счет, оставляет ворота пустыми. Такие же куда легче поразить, но тренер Спенсер Карбери не особенно доверяет Овечкину.
Впрочем, в этом же материале содержится ссылка на присущие Александру Овечкину чудесные преображения — ну, как то, 2023 года.
Молчит, молчит, а потом внезапно разгоняется. Вдруг так будет и в прощальном сезоне? Пока же охота за вторым рекордом Уэйна Гретцки — по количеству шайб во всех матчах, включая матчи в play-off,— мягко говоря, буксует. До Гретцки, правда, лишь девять голов. Но и такую скромнейшую по стандартам Овечкина дистанцию непросто преодолеть, если идти по графику осени 2026 года.