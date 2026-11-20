Но важнее даже другое. Его проблемы на излете 2023 года легко списывались на невезение, сбитый временно прицел. Моменты были, роль в клубе оставалась ключевой. Нынче же этот тезис на выручку не приходит. Среднее игровое время Александра Овечкина сократилось до 13 с половиной минут за матч, хотя раньше и в худшие времена не опускалось ниже 17 минут. Это цифры рядовых тружеников четверных звеньев. Собственно, в четвертом звене в ноябре Овечкин чаще всего и играет. В среднем за игру в створ у Овечкина ложатся меньше двух бросков. Откуда тут взяться многочисленным шансам? Или вот такой факт. Он почти не выходит на площадку, когда соперник, стремясь сравнять счет, оставляет ворота пустыми. Такие же куда легче поразить, но тренер Спенсер Карбери не особенно доверяет Овечкину.