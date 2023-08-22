Microsoft предложила изменить условия покупки Activision Blizzard

Компания Microsoft предложила внести изменения в условия приобретения Activision Blizzard, чтобы сделку с большей вероятностью одобрил британский регулятор. Прежде всего Microsoft согласилась передать конкуренту на рынке игр — Ubisoft Entertainment права на распространение всех существующих и новых игр Activision в облачных стриминговых сервисах. Ubisoft получит эти права на 15 лет.

Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании, которое в апреле заблокировало сделку, уже заявило, что проведет новую проверку слияния с учетом изменившихся условий сделки.

Microsoft договорилась о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд в январе 2022 года. Эта сделка вызвала много вопросов у регуляторов — в первую очередь их беспокоила доступность игр Activision для конкурентов Microsoft, прежде всего на рынке стриминговых игровых сервисов. В частности, против сделки выступила Федеральная торговая комиссия США. Правда, позже американский суд разрешил сделку, отказавшись поддержать требование регулятора. Еврокомиссия также уже одобрила сделку — ее устроило предложение Microsoft заключать лицензионные соглашения на игры Activision с другими игровыми сервисами.

Так что CMA осталась единственным препятствием на пути сделки. Глава CMA Сара Карделл заявила, что новые условия «существенно отличаются от того, что было предложено ранее», но подчеркнула, что это означает однозначно зеленый свет сделке.

Яна Рождественская