Апелляционный суд США отклонил запрос регулятора о приостановке сделки Microsoft по покупке Activision Blizzard

Апелляционный суд США отклонил запрос Федеральной торговой комиссии (FTC) о приостановке сделки Microsoft по покупке компании Activision Blizzard. FTC также подала аналогичный запрос в Окружной суд США в северной Калифорнии, но тоже получила отказ. Об этом сообщил Reuters.

Как отмечает Reuters, решение апелляционного суда устранило одно из препятствий, которые мешают закрыть сделку Microsoft и Activision Blizzard. Для завершения покупки сделку должен одобрить регулятор в Великобритании.

«Мы ценим быструю реакцию Девятого округа, которая отклонила предложение FTC о дальнейшей отсрочке сделки. Это приближает нас еще на один шаг к финишу в этом марафоне глобальных проверок регулирующих органов»,— сказал президент Microsoft Брэд Смит.

В январе 2022 года Microsoft договорилась о покупке производителя игры Call of Duty Activision Blizzard за $68,7 млрд. Против слияния выступили FTC и Управление по конкуренции и рынкам Великобритании. Британский регулятор запретил сделку на территории Великобритании. Еврокомиссия одобрила сделку после обещания Microsoft заключать лицензионные соглашения на игры Activision с другими игровыми сервисами.

Согласно соглашению между компаниями, крайний срок закрытия сделки — 18 июля. Ранее FTC добился временного запрета на завершение сделки. В июле он снова потребовал продлить запрет, но суд вынес решение в пользу Microsoft.

Олеся Павленко