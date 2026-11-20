МИД России выразил протест Румынии из-за отказа в визах юным тхэквондистам
Министерство иностранных дел России вызвало посла Румынии в Москве Кристиана Истрате и заявило ему о решительном протесте в связи с отказом выдать въездные визы российским спортсменам. Молодые тхэквондисты планировали выступить на первенстве Европы среди участников 12–14 лет, которое пройдет в Бухаресте 26–28 ноября.
В российском внешнеполитическом ведомстве решение румынских властей сочли необоснованным. Как рассказал ТАСС главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов, консульство Румынии уведомило спортивную федерацию о том, что не будет принимать и рассматривать визовые заявления от российских участников. Соответствующее решение было принято на основании инструкций из Бухареста.
В результате российская кадетская команда не сможет принять участие в европейском первенстве. Соревнования European Cadets Championships пройдут в столице Румынии с 26 по 28 ноября.