В российском внешнеполитическом ведомстве решение румынских властей сочли необоснованным. Как рассказал ТАСС главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов, консульство Румынии уведомило спортивную федерацию о том, что не будет принимать и рассматривать визовые заявления от российских участников. Соответствующее решение было принято на основании инструкций из Бухареста.