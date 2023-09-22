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Коммерсантъ FM
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Коллекторов отправляют на профилактику

ФССП активизировала превентивное регулирование

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в этом году в разы увеличила количество профилактических мероприятий в отношении профучастников рынка взыскания. Превентивная работа — более эффективна с точки зрения регулирования, признают участники рынка. При этом отрасль готовится к росту жалоб и со стороны должников, поскольку к обновленным нормам деятельности требуется привыкать и взыскателям, и гражданам.

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

За семь месяцев 2023 года ФССП провела 1,37 тыс. профилактических мероприятий с участниками профессионального рынка взыскания — в два раза больше, чем за весь 2022 год, когда было проведено 673 мероприятия. Большая их часть была связана с предостережениями о недопустимости нарушения обязательных требований (857 шт.). Об этом 21 сентября, на форуме «Лидеры цифрового развития» заявил замдиректора ФССП Игорь Савенко.

Число профилактических мероприятий регулятора растет на фоне увеличения числа поступающих к нему жалоб. Так, по итогам полугодия судебные приставы признали обоснованными 15% из 31 тыс. обращений, а участники рынка прогнозируют дальнейший рост показателя (см. “Ъ” от 27 июля).

В профильной ассоциации НАПКА подчеркивают, что нарушения в подавляющем большинстве относятся к кредиторам (и лиц, представляющих их интересы), а не к профессиональным коллекторским агентствам. В частности, по данным СРО, рост таких нарушений был двукратным. Как отметила эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Алла Храпунова, основная доля нарушителей — это микрофинансовые организации.

Впрочем, в НАПКА признают необходимость проводимой ФССП профилактики. Регулятор мониторит текущие рыночные практики и поясняет, как можно и нельзя действовать, что помогает бизнесу в части корректировки действий заранее, до совершения нарушения и назначения штрафов.

«Если раньше было огромное количество проверок, которые тормозили работу компании и увеличивали административную нагрузку, сейчас работа стала вестись превентивно»,— отмечает собеседник “Ъ” в одном из коллекторских агентств. Причем ФССП тестирует формат проведения профилактических мероприятий в электронном формате, через специальную систему, рассказывает он.

Как полагают юристы, число профилактических мероприятий со стороны ФССП будет расти. Это связано с последними корректировками, касающимися коллекторской деятельности. В частности, в законодательство было введено понятие «состоявшееся непосредственное взаимодействие». Оно может происходить с помощью встреч, телефона или робота и считается состоявшимся, только если до должника удалось донести всю определенную законом информацию. Также определено, что несколько взаимосвязанных сообщений, полученных должником, являются единым сообщением, а обмен сообщениями с должником в течение дня считается одним взаимодействием (см. “Ъ” от 25 июля).

«Любое ужесточение закона, правил и допустимых рамок усложняет деятельность и может влечь больше гипотетических нарушений и, соответственно, жалоб на эти нарушения»,— поясняет гендиректор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. Поэтому, активность проверок, как превентивных, так и по факту, может возрасти, считает он.

Будет расти и активность должников, подающих жалобы в ФССП, добавляет управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. И нельзя исключать, что и с их стороны могут быть злоупотребления правом или как минимум его недопонимание — далеко не все обращения обоснованны, отмечает юрист.

В то же время эксперты признают, что большое количество проверок и профилактик — не панацея. Как подчеркивает Алла Храпунова, необходимо учитывать результат в виде выявленных нарушений, принятых мер по их устранению, повторности поступающих жалоб от людей, кооперативности поднадзорных субъектов.

Полина Трифонова

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