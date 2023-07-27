На коллекторском рынке обосновались жалобы

По итогам июня судебные приставы признали обоснованными 15% поступивших на коллекторов жалоб. Это рекордный показатель за четыре года. По итогам первого полугодия выросло и общее количество поданных на взыскателей жалоб — на 15%, до 31 тыс. Эксперты считают, что число жалоб продолжит расти, в том числе на фоне принятия поправок к отраслевому законодательству. Параллельно увеличивается и уровень просрочки, что только активизирует жалобы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за шесть месяцев 2023 года россияне подали 30,9 тыс. жалоб на действия коллекторов, на 15% больше год к году.

Одновременно в отчетном периоде стабильно росла доля жалоб, признанных обоснованными, и в июне она составила 14,9% — более чем в два раза больше, чем в начале года, и максимум с 2019 года.

Досудебное взыскание, которым занимаются коллекторы и другие кредиторы, начинается через полгода с момента просрочки. Еще какое-то время требуется на развитие конфликта между взыскателем и должником, в результате которого в ФССП направляется жалоба, напоминает эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Александра Пожарская. «Наблюдая за кредитной и сберегательной активностью россиян, именно осенью прошлого года мы отметили уверенный тренд на рост просрочки. Поэтому вполне логично, что вместе с количеством дел, переданных на досудебное взыскание, к лету стало увеличиваться и количество жалоб»,— полагает она (см. “Ъ” от 10 мая, 23 июня).

Вместе с тем на рост количества жалоб влияет и повышение уровня информированности граждан о возможности сообщить в ФССП о нарушениях при взыскании. Тем более что с октября прошлого года активно обсуждалась тема изменения законодательства, установление уголовной ответственности для взыскателей и причины, по которым жалоба может считаться обоснованной, перечисляет эксперт (см. “Ъ” от 25 октября 2022 года).

30,9 тысячи жалоб подали заемщики на действия коллекторов в первом полугодии 2023 года

На этом фоне будет больше и жалоб в целом и обоснованных жалоб в частности, уверена госпожа Пожарская. На активность заемщиков могут повлиять и недавно принятые поправки к закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» (см. “Ъ” от 25 июля).

Основные изменения касаются процесса коммуникации с должниками: определено, что несколько взаимосвязанных сообщений, полученных должником, являются единым сообщением, а обмен сообщениями в течение дня считается одним взаимодействием. Как считает управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов, «оснований для жалоб станет больше», хотя динамика жалоб будет зависеть от того, «будут ли соблюдаться данные правила со стороны профессиональных участников».

Впрочем, сами коллекторы считают, что опасения преувеличены. Доля обоснованных обращений на протяжении двух лет держится в пределах до 15%.

Для сравнения: доля обоснованных обращений на банки в ЦБ — 20%. По итогам года показатель не превысит текущего значения и будет находиться в диапазоне 10–12%, считает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Каждое третье обращение связано с нарушением правил взаимодействия, далее по «популярности» идет раскрытие банковской тайны. «При этом важно учитывать в статистике не только долю обоснованных, но и повторных обращений. Это индикатор качества и факта исправления ошибки. Так, например, по членам НАПКА этот показатель не превышает и 2%»,— подчеркивает господин Мехтиев.

Количество жалоб и выявленных нарушений не может указывать на необходимость ужесточения мер ответственности и усиления надзора просто в силу того, что на эти показатели, помимо прочего, влияет и уровень закредитованности населения, и уровень его правовой подготовки, согласен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. А оба этих показателя растут.

Полина Трифонова