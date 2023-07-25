Код и бот для должника

В Госдуме готовятся ко второму чтению поправки к законодательству, облегчающие взаимодействие коллекторов с должниками. Участники рынка взыскания рассчитывают, что это поможет повысить эффективность работы по досудебному взысканию. Но юристы опасаются, что предложенные изменения развяжут руки коллекторам и сведут на нет все достижения в части защиты прав должников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Госдуме 25 июля планируется второе чтение поправок к законам, регулирующим взыскание просроченной задолженности («О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О микрофинансовой деятельности…»).

Основные изменения касаются процесса коммуникации с должниками. В частности, вводится понятие «состоявшееся непосредственное взаимодействие». Оно может происходить с помощью встреч, телефона или робота и считается состоявшимся, только если до должника удалось донести всю определенную законом информацию. Также определено, что несколько взаимосвязанных сообщений, полученных должником, являются единым сообщением, а обмен сообщениями с должником в течение дня считается одним взаимодействием.

Предлагается обеспечить всем участникам рынка взыскания — коллекторским агентствам, службам взыскания банков и МФО — возможность отправлять письменную корреспонденцию (в частности, самостоятельно или через курьера), а не только почтовые отправления, использовать единый портал «Госуслуги» при получении соответствующего согласия со стороны должника в его личном кабинете. Сотрудники, осуществляющие взыскание, получат право использовать код, а не фамилию при взаимодействии с должником.

Должники получат возможность переключения на оператора-человека в случае, если взыскатель взаимодействует с ними с помощью «автоматизированного интеллектуального агента». Кроме того, они должны уведомляться при привлечении к взысканию «иного лица».

В 2022 году ФССП получила 57,9 тыс. обращений на действия профессиональных взыскателей, но только 9% из них были признаны обоснованными. За пять месяцев 2023 года ведомство получило 26,6 тыс. жалоб с той же долей обоснованности претензий. Из общего количества обращений в ЦБ обоснованными признаются 20%.

Участники рынка неоднократно подчеркивали неточность формулировок действующего закона (в частности, см. “Ъ” от 29 июня), однако сами кредиторы публично комментируют законопроект неохотно. В банках от комментариев отказались.

Коллекторским агентствам и службам взыскания МФО «приходится прилагать значительные усилия, чтобы работать, не снижая эффективности, и при этом соответствовать законодательству в части даже удаленного взаимодействия с должниками», говорит гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. Поскольку сфера взыскания довольно конфликтная, эмоционально насыщенная, то законодательство, регулирующее ее, «должно включать в себя четкие алгоритмы основных действий специалистов по взысканию задолженности», поясняет он.

«Чем конкретнее сформулирован закон, тем лучше. Это устраняет неоднозначные толкования, противоречия и в конечном счете облегчает взаимодействие между компанией и клиентом»,— подчеркивает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Необходимо защитить специалистов по взысканию, позволив им не называть их настоящие ФИО, считает господин Макаров.

Вместе с тем, уточняет эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Михаил Алексеев, важно, чтобы «не было перегибов в пользу должника или кредитора». Именно такие перегибы видят в изменениях юристы.

Поправки со стороны взыскателей «во многом сводят к нулю все усилия, направленные на защиту интересов заемщиков от злоупотреблений со стороны коллекторов», уверен управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: «Целью всех сообщений, направляемых коллектором должнику, является погашение задолженности, поэтому все они взаимосвязаны по умолчанию. Внесение такого изменения в закон позволит игнорировать установленные лимиты по количеству контактов с должником. Добавление возможности направления письменной корреспонденции означает предоставление коллекторам возможности "спамить" должника — здесь расходы существенно ниже почтовых отправлений, а их доставка никак не регистрируется. Введение понятия состоявшегося непосредственного контакта — это возвращение к практике автодозвона и закидывания должника сообщениями».

Полина Трифонова