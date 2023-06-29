Коллекторам ранжируют риски

Участники рынка взыскания добились корректировки приказа Минюста, определяющего «индикаторы риска» для коллекторов. Теперь планируется учитывать размер бизнеса компаний при подсчете числа допущенных нарушений. Кроме того, инициатива вводит понятие среднероссийского уровня «стандарта взаимодействия с физлицами», на основе которого будет оцениваться степень рискованности участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Минюст скорректировал приказ, определяющий «индикаторы риска нарушения обязательных требований» профессиональных участников коллекторского рынка, для которых деятельность по возврату просроченной задолженности является основной. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в начале недели. При этом министерство учло пожелания коллекторов учитывать размер бизнеса компании при подсчете числа допущенных нарушений.

В новой редакции приказ предполагает, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет два раза в год рассчитывать среднероссийский уровень «стандарта взаимодействия с физическими лицами, направленного на возврат просроченной задолженности». В стандарте количество жалоб будет относиться к общему количеству физлиц, в отношении которых за отчетный период совершались действия, направленные на возврат просроченной задолженности. И степень риска, присваиваемая коллекторскому агентству, будет зависеть от степени превышения «стандарта». Какое превышение стандарта будет обозначать какую степень риска, в проекте не указано.

В ФССП пояснили, что для оценки размера бизнеса коллекторского агентства был выбран именно показатель общего числа взаимодействий с должниками, так как эту информацию коллекторы обязаны предоставлять в соответствии с требованиями Минюста. При этом выявлять «соответствие или не соответствие поднадзорного лица утвержденным индикаторам риска нарушения» будут территориальные органы ФССП.

Текущая версия приказа, вступившая в силу с начала 2022 года, предполагает, что надзорный орган присваивает коллекторам различные категории риска причинения вреда в зависимости от количества и тяжести нарушений, допущенных ранее: высокий, значительный, средний, низкий (см. “Ъ” от 26 апреля 2021 года). В частности, к высокой степени риска отнесены коллекторские агентства, которые даже однократно в течение года угрожали здоровью или жизни должника, уничтожением имущества и др. либо неоднократно нарушали установленные требования по взаимодействию с гражданином. За 2022 год почти 5% участников рынка были отнесены ФССП к категориям «высокого» и «значительного» риска, среди них были и крупнейшие компании.

При столь формальном подходе приставы находят самые простые и выявляемые нарушения, считает эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Михаил Алексеев. «Возникали штрафы за брак по звуку записи разговора с должником, за отправленное на пять минут позже положенного времени сообщение или повторный звонок из-за технического сбоя. При этом приставы заняты не столько поиском злостных нарушителей, сколько выполнением поставленных Минюстом показателей по штрафованию своих поднадзорных»,— отмечает он.

Новая версия приказа имеет огромное значение для всего рынка коллекшена, так как выравнивает регуляторное давление на компании, считают в СРО НАПКА. «Если профессиональный взыскатель работает с тысячей дел в неделю и допускает всего два нарушения за год, то он все равно выглядит более порядочным, чем его конкурент, у которого на десять дел в неделю те же два нарушения»,— отмечает Михаил Алексеев.

Проект отражает исключительно позицию крупнейших игроков рынка, возражает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Предполагается, что участники рынка, вне зависимости от своей доли на этом самом рынке, действуют по общим правилам и стремятся не допускать нарушений если не по причине сознательности, то хотя бы во избежание рисков исключения из реестра»,— поясняет юрист. Теперь же, добавляет он, «получается, что чем крупнее коллектор, тем больше ему будет дозволено совершить нарушений».

Полина Трифонова