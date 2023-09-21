Автотуризм едет к ГОСТу

В России могут появиться единые стандарты для автомобильного туризма. Это позволит присваивать звезды, например, кемпингам и глэмпингам, а самые популярные маршруты будут оснащаться всем необходимым для путешественников. С инициативой выступили в Ассоциации автомототуризма и караванинга. Предложение они уже направили в комиссию Госсовета по туризму.

Но для того, чтобы разработать ГОСТы необходимо сначала прописать определения таких понятий как «автомототуризм», «глэмпинг», «зоны дорожного сервиса». После этого можно будет разработать госстандарты для туристических маршрутов. В рамках концепции развития автотуризма, первым проектом может стать путь из Санкт-Петербурга до Владивостока.

Параллельно с этим может быть создана система классификации кемпингов и глэмпингов по аналогии с отелями. Как считает президент Ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев, это поможет не только путешественникам, но и бизнесу:

«Мы как общенациональная ассоциация ратуем за то, чтобы был создан институт классификации. Это и комплексная работа, и безопасность, и экология, и комфорт. Автотуристы должны знать, кемпинг какой категории мы можем посетить на маршруте. Определенные условия должны быть не только для путешественников, но и для бизнеса.

В октябре мы планируем провести встречу в Московской торгово-промышленной палате с предпринимателями, которые участвуют в создании объектов придорожного сервиса. Они правильно говорят, что нигде толком не могут получить информацию.

Для мотивации представителей бизнеса мы предусматриваем информационно-навигационную систему, которая будет включать только классифицированные кемпинги. Сейчас, может быть, наблюдается некоторый бум, но он сезонный и происходит с мая по сентябрь. А когда начинается октябрь, многие даже не знают, как завлечь клиента».

Разработать концепцию по развитию автомобильного туризма до 2035 года правительству поручил президент Владимир Путин еще в мае. В ней должны быть прописаны еще и условия развития сопутствующей инфраструктуры.

Изначально срок исполнения был установлен до 15 июня 2023 года. Но финальная версия концепции до сих пор не появилась. И в июле президент поручил правительству ускорить ее разработку.

При этом единые стандарты власти пытаются внедрить уже не один год. Как рассказала основатель глэмпинга «Зеленая тропа» в Тульской области Ирина Мамай, предыдущая версия не устроила бизнес из-за спорных требований. Хотя подобные стандарты отрасли нужны, отмечает собеседница “Ъ FM”:

«Года три назад меня приглашали в такую рабочую группу, где пытались разработать эти ГОСТы, и тогда подготовили общие требования. Там были в том числе эксперты от бизнеса. ГОСТ отправили на какую-то экспертизу, и к нему пришли такие правки, которые были не особо применимы к рынку. Большинство, конечно, было против, но не потому, что государственные стандарты это плохо, а потому, что при их написании применяется достаточно формальный подход.

Многие, кто не проходит по общим критериям, могут страдать. Например, пропишут в требованиях установку забора, но если кемпинг, глэмпинг стоят на землях лесхоза, то Лесной кодекс не позволяет загораживать их забором. В итоге эта идея спустилась на тормозах. Что касается меня, я скорее за, чем против. Когда мы строились в 2018 году, опираться было вообще не на что. Сейчас ситуация несильно поменялась. Мы опирались на ГОСТ по кемпингам, разработанный много лет назад, который утратил актуальность и в принципе неприменим к глэмпингам. Это все-таки другое, но такого понятия в правовом поле нет. Поэтому я за то, чтобы какие-то документы были. Другой вопрос, как это будет реализовано, кем, насколько к разработке ГОСТов привлекут бизнес».

По данным Ассоциации автомототуризма и караванинга, в год россияне совершают примерно 20 млн туристических поездок на машине по стране. Однако официальной статистики именно по автотуристам сейчас никто не ведет.

Из данных Росстата следует, что в 2022 году россияне совершили 153 млн туристических поездок по стране. Но в Российском союзе туриндустрии уточняли, что только 30% из них покупают турпакеты. А остальные, как правило, бронируют только отели и до места добираются самостоятельно.

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Владислав Викторов