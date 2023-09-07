Воронежские власти готовы закупить еще 58 автобусов за 740 млн рублей

Департамент промышленности и транспорта Воронежской области объявил пять аукционов по выбору подрядчиков для поставки 58 автобусов в регион. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 740,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. По условиям торгов, весь транспорт должен быть произведен в России.

За 32,8 млн руб. потенциальному подрядчику предлагают поставить семь дизельных автобусов категории М2. Стоимость одной машины — 4,7 млн руб., вместимость — 15-20 посадочных мест. Гарантия на каждый автобус должна составлять не менее 24 месяцев без ограничения пробега.

На торгах с начальной ценой контракта 15,9 млн руб. будет выбран поставщик двух дизельных автобусов категории М3 вместимостью 25-30 мест. Стоимость одной машины — почти 8 млн руб. Гарантия — не менее 36 месяцев или не менее 150 тыс. км. пробега.

Также будет разыграно право на поставку 20 газовых автобусов категории М3 за 248,4 млн руб. Одна машина стоит 12,4 млн руб., в ней можно сидя перевозить 35-40 пассажиров. Гарантий срок должен составлять не менее 24 месяцев или не менее 100 тыс. км пробега.

В ходе аукциона с начальной ценой контракта 53,7 млн руб. будет выбран поставщик шести дизельных автобусов категории М3 вместимостью 35-40 мест. Стоимость одной машины составляет 8,9 млн руб., гарантия — не менее 24 месяцев или не менее 100 тыс. км пробега.

На самых крупных торгах с начальной ценой контракта 389,6 млн руб. будет определен подрядчик для поставки 23 газовых автобусов категории М3. Стоимость одной машины — 16,9 млн руб. Вместимость — 30-35 посадочных мест. Гарантийный срок должен быть не менее 18 месяцев или не менее 150 тыс. км пробега.

Победителей первых четырех аукционов определят 18 сентября, последнего — 26 сентября. Им будет необходимо поставить транспорт в Воронеж с 7 ноября по 11 декабря 2023 года.

Ранее департамент промышленности и транспорта региона заявлял, что в этом году планируется закупить и передать муниципалитетам 220 автобусов. В июне нижегородская компания «Премьер» получила контракт на поставку 90 автобусов за 351 млн руб. В июле между двумя местными компаниями, московской и нижегородской были распределены контракты на поставку 131 автобуса за 513,8 млн руб.

Алина Морозова

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