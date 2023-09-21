Глава Минфина США Йеллен одобрила план ЕС о налоге на замороженные активы России

Глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала журналистам Bloomberg, что Евросоюз и США обсуждают идею введения налога на прибыль, полученную от замороженных российских активов. По ее словам, в администрации президента США Джо Байдена введение такого налога вместо конфискации замороженных активов считают «разумным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанет Йеллен

Фото: Shannon Stapleton, Reuters Джанет Йеллен

Фото: Shannon Stapleton, Reuters

Накануне The New York Times со ссылкой на экспертов писала, что Джо Байден может передать Украине замороженные российские активы в рамках закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) от 1977 года. Согласно документу, IEEPA позволяет президенту регулировать передачу собственности одного субъекта другому.

Общий объем заблокированных странами Запада активов Центробанка оценивается в $300 млрд. С октября 2022 года юридическая служба Совета ЕС занимается разработкой механизма, который позволит использовать эти средства для восстановления Украины. С мая 2023 года в ЕК ведется обсуждение введения налога на прибыль от замороженных активов. По данным Bloomberg, ЕК планирует разработать план, по которому доходы от активов ЦБ будут переводиться в бюджеты стран ЕС. Ожидается, что прибыль от активов составит €3 млрд.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».