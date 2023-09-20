Эксперты считают, что Байден может отдать Украине активы РФ по закону 1977 года

Президент США Джо Байден может передать Украине замороженные российские активы в рамках закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) от 1977 года. Это следует из отчета группы экспертов под руководством профессора Ларри Трайба, который упоминается в колонке The New York Times (NYT).

Согласно документу, IEEPA позволяет президенту регулировать передачу собственности одного субъекта другому. «IEEPA прямо заявляет, что президент может расследовать, блокировать, регулировать, направлять и принуждать, аннулировать, предотвращать или запрещать передачу собственности. Эти полномочия касаются передачи "любых прав, полномочий или привилегий" в отношении собственности, в которой заинтересовано иностранное государство и которая находится под юрисдикцией США»,— сказано в отчете.

Отмечается, что бывшие президенты США уже обращались к такой практике. В частности, Джордж Буш-старший заморозил активы Ирака в США после вторжения в Кувейт и в конечном итоге передал их созданной ООН комиссии для жертв агрессии Саддама Хусейна.

Говоря о правовой доктрине, согласно которой любая страна обладает иммунитетом от решений иностранных судов, господин Трайб заявил, что она применима только в судебных разбирательствах, «а не для того, чтобы подорвать внешнюю политику страны, отраженную в действиях исполнительной или законодательной власти». «Нет оснований утверждать, что Россия может нарушать суверенитет Украины, ссылаясь на свой собственный суверенитет как на нерушимый щит»,— убежден он.

Еврокомиссия говорила о наличии юридических возможностей для конфискации замороженных активов РФ и их передаче Украине. Однако, по данным Bloomberg, Евросоюз пришел к выводу, что не может законно изъять все российские активы. Европейский центральный банк также предупредил о рисках, с которыми столкнется Европа в этом случае.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер