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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 575-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 21 сентября

Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря и Крымом 19 украинских беспилотников. Также БПЛА были сбиты в Курской, Белгородской и Орловской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки на столицу произошел взрыв в Дарницком районе. В некоторых микрорайонах отсутствует вода и электроэнергия. Президент Украины провел переговоры с канцлером ФРГ на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:16. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо подтвердил, что Минобороны страны изучает возможность отправки истребителей F-16 на Украину.

8:56. Новая серия взрывов прогремела в Винницкой области. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.

8:54. Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря и Крымом 19 украинских беспилотников. Также БПЛА были сбиты в Курской, Белгородской и Орловской областях.

8:50. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Зеленский сообщил о ситуации на поле боя и потребностях ВСУ.

8:50. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки на столицу произошел взрыв в Дарницком районе. В некоторых микрорайонах Святошинского района отсутствует вода и электроэнергия, уточнил мэр.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 574-й

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